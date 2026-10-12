Microsoft will mit seinem Chip Maia 300 pro Megawatt 40 Prozent mehr leisten als Grafikprozessoren. Mehr als eine Million Stück könnten es werden. Wird der Software-Riese für Nvidia zum Problem? Microsoft rüstet im Chipwettlauf auf. Der Softwarekonzern will 2027 seinen eigenen Prozessor für künstliche Intelligenz Maia 300 auf den Markt bringen, wie er am Montag in einem Blogbeitrag ankündigte. Der Chip soll trainierte Modelle ausführen, etwa in Chatbots, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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