Chengdu (ots) -XGIMI hat heute die neue HORIZON 30 Serie vorgestellt. Nach einer ersten Präsentation auf der IFA 2026 folgen nun weitere Details zu den drei Modellen HORIZON 30 Pro, HORIZON 30 Max und HORIZON 30 Ultra Max. Die Projektoren richten sich an Nutzer:innen, die Filme, Serien, Sportübertragungen und Videospiele auf einer großen Bildfläche wiedergeben möchten.Alle drei Modelle setzen auf RGB-Triple-Laser-Technologie und unterstützen 4K bei 120 Hz. Je nach Modell erreichen die Projektoren eine Helligkeit ab 4.800 ISO-Lumen und ein natives Kontrastverhältnis ab 8.000:1.Höhere Helligkeit und verbesserter KontrastDer HORIZON 30 Pro nutzt eine RGB-Triple-Laser-Lichtquelle, die eine Helligkeit von bis zu 4.800 ISO-Lumen erreicht. Dadurch sollen die Projektoren auch in Räumen mit Umgebungslicht eingesetzt werden können, beispielsweise für Sportübertragungen oder Fernsehen am Tag.Für die Darstellung dunkler Bildbereiche gibt XGIMI ein natives Kontrastverhältnis ab 8.000:1 an. Ein Dual Intelligent Iris System passt die Lichtmenge automatisch an den jeweiligen Bildinhalt an, um Details sowohl in hellen als auch in dunklen Szenen besser sichtbar zu machen.Zum Einsatz kommt außerdem das X-Master Red Ring Objektiv, das eine gleichmäßige Schärfe und hohe Bildklarheit ermöglichen soll. Die Projektoren unterstützen Dolby Vision, HDR10+ und IMAX Enhanced.4K mit 120 Hz für Filme, Sportübertragungen und GamingEine wesentliche Neuerung der HORIZON 30 Serie ist die Unterstützung von 4K bei 120 Hz. Die höhere Bildwiederholrate ermöglicht eine flüssigere Darstellung von Bewegungen, insbesondere bei schnellen Sportübertragungen und Videospielen mit entsprechend hoher Bildrate.Auch bei Filmen mit einer Bildrate von 24 Bildern pro Sekunde bietet die 120-Hz-Ausgabe einen Vorteil: Da jedes Einzelbild gleichmäßig fünfmal dargestellt werden kann, lässt sich der sogenannte 3:2-Pulldown vermeiden. Die ursprüngliche Bewegungscharakteristik des Films bleibt dabei erhalten.Für Gaming unterstützen die Projektoren zudem Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) und AMD FreeSync. Diese Funktionen dienen dazu, Bildruckler und Darstellungsfehler zu reduzieren und die Eingabeverzögerung zu minimieren.Flexible Aufstellung und automatische BildanpassungBei der Aufstellung bietet die HORIZON 30 Serie verschiedene Möglichkeiten zur Bildpositionierung. Der integrierte Standfuß lässt sich neigen und drehen. Zusätzlich stehen optischer Zoom und Lens Shift zur Verfügung, sodass sich das Bild auch dann ausrichten lässt, wenn der Projektor nicht mittig vor der Leinwand steht.Über die Lens-Memory-Funktion können bis zu fünf individuelle Einstellungen gespeichert werden. Das ist unter anderem beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Bildformaten praktisch, etwa zwischen klassischen TV-Inhalten und Filmen im Breitbildformat.Die Intelligent Screen Adaptation Technologie übernimmt darüber hinaus verschiedene Schritte der Bildeinrichtung automatisch und passt die Projektion an die Leinwand sowie die räumlichen Gegebenheiten an.Als Betriebssystem kommt Google TV zum Einsatz. Für die Audiowiedergabe sind zwei 12-Watt-Lautsprecher von Harman Kardon integriert, die DTS Virtual unterstützen. Ein separates Soundsystem ist damit für den grundlegenden Betrieb nicht erforderlich.Preise und VerfügbarkeitDie HORIZON 30 Serie kann vom 12. bis 31. Oktober 2026 über XGIMI.com vorbestellt werden. Der reguläre Verkaufsstart ist für den 1. November 2026 vorgesehen.Während des Vorbestellzeitraums kostet der HORIZON 30 Pro 1.999 Euro statt regulär 2.499 Euro. Der HORIZON 30 Max ist für 2.499 Euro statt 2.799 Euro erhältlich, während der HORIZON 30 Ultra Max zum Vorbestellpreis von 2.999 Euro statt 3.299 Euro angeboten wird.Bei einer Vorbestellung erhalten Käufer wahlweise einen XGIMI Floor Stand in Elephant Grey oder eine Deckenhalterung. Zusätzlich sind zwei 3D-Brillen und ein Gutschein im Wert von 500 Euro für die XGIMI Ascend Screen Leinwand enthalten.Pressekontakt:Pressekontakt AgenturSchwartz Public Relations GmbHDeniz Sahin / Alexander Seiche / Inka Kristen WolfSendlinger Straße 42A80331 MünchenEmail: xgimi@schwartzpr.deTel. 089 211 871 -47 / -37 / -76www.schwartzpr.deOriginal-Content von: XGIMI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180015/6369720