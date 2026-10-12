HANGZHOU, China, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor Kurzem fand in Hangzhou in der ostchinesischen Provinz Zhejiang die fünfte Global Digital Trade Expo statt. Mehr als 2.000 Unternehmen aus aller Welt kamen dort zusammen, um innovative Anwendungen künstlicher Intelligenz im digitalen Handel vorzustellen.

Zu den Ausstellern zählten zwei Unternehmen aus Hangzhous acht aufstrebenden Technologiebereichen: Hangzhou Xynova Technology Co., Ltd. (Xynova), das seine hochentwickelten Roboterhände mit zahlreichen Freiheitsgraden (Degrees of Freedom, DoF) präsentierte, und Bibo (Hangzhou) Automotive Electronics Co., Ltd., das seine intelligenten Fahrwerkslösungen vorstellte. Sie demonstrierten damit gemeinsam aktuelle Fortschritte in der intelligenten Fertigung.

Beide Unternehmen haben ihren Sitz in der Yuhang-Wirtschaftsentwicklungszone in der Provinz Zhejiang.

Die Yuhang-Wirtschaftsentwicklungszone liegt im Norden von Hangzhou am Fluss Dongtiaoxi. Sie wurde von der Provinzregierung Zhejiang als Wirtschaftsentwicklungszone auf Provinzebene genehmigt. Sie ist der zentrale Industriestandort des Bezirks Yuhang und beherbergt den dem Verwaltungszentrum Hangzhou am nächsten gelegenen Cluster für intelligente Fertigung. Zugleich dient sie als wichtiges Tor für die internationale Öffnung von Hangzhou.

Am Schnittpunkt des G60-Korridors für Wissenschaft und Innovation im Jangtse-Delta, des Korridors für intelligente Fertigung im Osten Hangzhous und des Innovationskorridors für Wissenschaft und Technologie im Westen der Stadt gelegen, ist die Zone weit mehr als ein geografischer Knotenpunkt: Sie zieht Innovationsressourcen aus aller Welt an. Aufbauend auf den vier Branchenfeldern "One Smart, Three New" - intelligente Fertigung, neue Ausrüstung, neue Materialien und neue Energien - baut die Zone spezialisierte Industriezweige in den Bereichen Halbleiterchips, Robotik und digitale Energietechnologien aus. Damit fördert sie die Weiterentwicklung der Fertigung hin zu höherer Wertschöpfung, stärkerer Digitalisierung und mehr Nachhaltigkeit und schafft neue Impulse für die Entwicklung sogenannter neuer hochwertiger Produktivkräfte.

Um den globalen Wandel der Industrie aktiv mitzugestalten, hat die Zone ein vielfältiges Angebot an hochwertigen Inkubationsflächen und maßgeschneiderten Komplettlösungen aufgebaut, die sämtliche Entwicklungsphasen von der Forschung und Entwicklung bis zur Produktion abdecken.

Das Renheli Hangshi Intelligent Manufacturing Center wurde gemeinsam von der Hangzhou Industrial Investment Group und staatlichen Unternehmen der Yuhang-Wirtschaftsentwicklungszone entwickelt. Es bietet auf einer Gesamtfläche von 210.000 Quadratmetern vielfältige Industrie- und Gewerbeflächen, darunter eingeschossige Fabrikhallen, freistehende Produktionsgebäude und Büroflächen für Forschung und Entwicklung. Dank großzügiger Raumhöhen und flexibler Grundrisse eignet sich das Zentrum für unterschiedliche betriebliche Anforderungen. Unternehmen können die Flächen mieten oder erwerben; zudem wird ein Mietkaufmodell ("Rent-to-Own") angeboten. Das Zentrum folgt dem Konzept "Fonds + Industriestandort + Dienstleistungen" und richtet sich insbesondere an Unternehmen aus den Bereichen neue Werkstoffe, Kernkomponenten für die intelligente Fertigung, integrierte Schaltkreise und Halbleiter. Mit Wohnungen für Fachkräfte, Konferenzräumen und gewerblichen Einrichtungen unterstützt es Unternehmen in sämtlichen Entwicklungsphasen - von der Forschung und Entwicklung bis zur Serienproduktion.

Für die Halbleiterindustrie, in der höchste Präzision unerlässlich ist, bietet der "Xinchuang Space · Yuhang Semiconductor Industrial Park" spezialisierte Produktionsbedingungen und umfassende Unterstützung. Auf einer Gesamtfläche von 98.000 Quadratmetern verfügt der Park über Reinräume der ISO-Reinheitsklassen 7 und 8 (ehemals Klassen 10.000 und 100.000), für die Halbleiterfertigung geeignete Raumhöhen sowie integrierte Einrichtungen für Forschung und Entwicklung, Unternehmensinkubation, Wachstumsförderung und Produktion. Darüber hinaus stehen professionelle Konferenzräume sowie Geschäfts- und Freizeitbereiche zur Verfügung. Sie fördern die Ansiedlung führender Technologieunternehmen aus dem In- und Ausland und stärken die Zusammenarbeit entlang der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette. Der Park dient sowohl als Plattform zur Beschleunigung technologischer Forschungs- und Entwicklungsprozesse sowie zur Förderung junger Unternehmen als auch als Vorzeigeprojekt für die Entwicklung sogenannter neuer hochwertiger Produktivkräfte.

Der SRDI-Komplex wurde gezielt auf die besonderen Anforderungen von SRDI-Unternehmen (Specialized, Refined, Differential and Innovative) zugeschnitten. Mit flexiblen Flächenkonzepten und umfassenden Gemeinschafts- und Serviceangeboten eignet er sich insbesondere als Standort für Unternehmenszentralen sowie Forschungs- und Entwicklungszentren. Die Anlage umfasst eine Fläche von 20.000 Quadratmetern und bietet gemeinschaftlich nutzbare Besprechungsräume, Maker-Spaces und ein Café. Die flexibel unterteilbaren Etagen ermöglichen eine bedarfsgerechte Flächennutzung, insbesondere für Unternehmen der Leichtindustrie. Zugleich schafft der Komplex ein offenes, kooperatives Umfeld, das den Austausch fördert und Innovationen begünstigt.

Das "Zichuang Future Smart Manufacturing Valley" bietet 56.000 Quadratmeter flexibel nutzbare Industriefläche und richtet sich insbesondere an Unternehmen aus den Bereichen Elektronik und Informationstechnologie, Mess- und Prüftechnik sowie Maschinen- und Anlagenbau. Die ansässigen Unternehmen exportieren ihre Produkte in zahlreiche Länder. Einige von ihnen engagieren sich zudem aktiv in Projekten im Rahmen der chinesischen "Belt and Road"-Initiative (Neue Seidenstraßen-Initiative). Der Park bietet umfassende Dienstleistungen aus einer Hand, darunter Unterstützung bei Investitions- und Finanzierungsfragen, bei der Beantragung staatlicher Fördermittel für Wissenschaft und Technologie sowie in Personalangelegenheiten. Er wurde als Drei-Sterne-Park der Klasse A für Klein- und Kleinstunternehmen in Hangzhou sowie als städtischer Inkubator ausgezeichnet.

Im Zuge des weiteren Ausbaus der industriellen Kapazitäten der Zone soll im Dezember 2026 der Bau des Projekts zur Herstellung allgemeiner Industrieausrüstung auf dem Grundstück Yuzheng Gongchu [2026] Nr. 4 beginnen. Das Projektgelände wird im Osten von der Renliang-Straße, im Westen von der Fengyun-Straße und im Norden von der Zhangwan-Straße begrenzt und umfasst eine Gesamtfläche von 103.012,55 Quadratmetern. Geplant sind elf Fabrikgebäude mit vier bis zwölf Stockwerken, ein viergeschossiges Parkhaus sowie ein Untergeschoss in einem Teilbereich des Geländes. Das Projekt sieht Forschungs- und Entwicklungsgebäude sowie flexibel nutzbare Fabrikgebäude vor. Der Schwerpunkt liegt auf Zukunftsbranchen wie neuen Energien, neuen Materialien und Industrieausrüstung. Dabei sollen anpassungsfähige und kosteneffiziente Industrieflächen entstehen.

Im Rahmen ihrer Strategie des "Mega-Inkubators" bietet die Yuhang-Wirtschaftsentwicklungszone weit mehr als reine Gewerbe- und Industrieflächen. Sie unterstützt Unternehmen über sämtliche Entwicklungsphasen hinweg - von der Beantragung staatlicher Fördermittel und dem Schutz geistigen Eigentums über Investitions- und Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zur Gewinnung und Förderung von Fachkräften sowie zur Vernetzung mit Partnern entlang der industriellen Wertschöpfungskette. So entsteht ein dynamisches Ökosystem, das Unternehmen anzieht, ihre Entwicklung fördert und sie langfristig am Standort hält. Etablierte Unternehmen können ihre Produktionskapazitäten erweitern und neue Unternehmenszentralen errichten. Start-ups profitieren von kostengünstigeren Möglichkeiten, ihre Technologien zur Marktreife zu bringen. Ausländische Unternehmen, die in den chinesischen Markt eintreten, können zudem rasch Kontakte zu lokalen Industriepartnern knüpfen.

In der Yuhang-Wirtschaftsentwicklungszone gehen Industrie und urbanes Leben Hand in Hand. Arbeit und Alltag ergänzen sich zu einem lebenswerten Umfeld. Ein zwölf Kilometer langer Uferweg verbindet die Grünflächen des Gebiets. Wohnungen für Fachkräfte, Einkaufszentren, Schulen und weitere Einrichtungen sorgen dafür, dass sich die wichtigsten Angebote des täglichen Lebens innerhalb von 15 Minuten erreichen lassen.

Wo Kultur auf Innovation trifft, eröffnen sich neue Perspektiven. Die Yuhang-Wirtschaftsentwicklungszone lädt Innovatoren aus aller Welt ein, gemeinsam mit ihr den Standort Hangzhou weiterzuentwickeln, internationale Märkte zu erschließen und die Chancen zu nutzen, die das Wachstum der intelligenten Fertigung in China bietet.

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