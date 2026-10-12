Brüssel/Berlin (ots) -Vorschau: (https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda)Die Woche vom 12. bis 18. Oktober (https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda)Diese Woche tagen die Ausschüsse und Fraktionen in Brüssel. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die unten folgenden Themen.Ausführliche Tagesordnungen der Ausschüsse, inklusive der Sitzungsdokumente, finden Sie auf der eMeeting-Webseite, Livestreams aller Sitzungen im EP-Multimedia Centre und ein detailliertes Wochenprogramm unter diesem Link.Hauptberuflich tätige Journalistinnen und Journalisten laden wir herzlich zur Plenartagung vom 19. bis 22. Oktober (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-10-2026-10-19-SYN_DE.html) in das Europäische Parlament in Straßburg ein. Das Parlament kann die Reise- und Übernachtungskosten für eine begrenzte Zahl an Journalistinnen und Journalisten erstatten. Informationen und Anmeldung unter presse-berlin@ep.europa.eu.Wettbewerbsfähigkeit und faire Arbeitskräftemobilität: Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten empfängt den Exekutiv-Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Stéphane Séjourné, zu einem Gespräch über Industriepolitik und die Agenda zur Wettbewerbsfähigkeit. Im Anschluss daran findet eine Debatte mit der Exekutiv-Vizepräsidentin Roxana Mînzatu über das Paket zur fairen Arbeitskräftemobilität statt, dessen Schwerpunkte die grenzüberschreitende Beschäftigung, die Anerkennung von Qualifikationen und die Sozialversicherungsansprüche sind.Mo., 12.10., 15:00-18:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/committee-on-employment-and-social-affairs-ordinary-meeting_20261012-1500-COMMITTEE-EMPL).Konferenz der Präsidenten des Europäischen Parlaments und des Golf-Kooperationsrats: Das Europäische Parlament empfängt die Parlamentspräsidenten des Golf-Kooperationsrats sowie Vertreter aus Bahrain, Oman, Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait, um zu erörtern, wie die strategische Partnerschaft und die parlamentarische Zusammenarbeit vorangebracht werden können. Die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus und im Roten Meer sowie die Sicherheit in Europa und die weiterreichenden Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine werden ebenfalls erörtert. Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, wird den Vorsitz der Konferenz führen, die mit einer gemeinsamen Erklärung abgeschlossen wird.Fr., 16.10.Vorbereitungen für die Plenartagung: Die Fraktionen werden sich auf die Plenartagung vom 19. bis 22. Oktober (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-10-2026-10-19-SYN_DE.html) vorbereiten, bei der die Abgeordneten die Ergebnisse der Tagung des Europäischen Rates im Oktober bewerten und den Internationalen Tag zur Beseitigung der Armut begehen werden. Außerdem werden sie über ihre Standpunkte zu folgenden Themen beraten und abstimmen: den EU-Haushalt 2027, das Erasmus+-Programm 2028-2034, die Forderungen des Parlaments für die UN-Klimakonferenz 2026 (COP 31), Änderungen am Gesetz über kritische Rohstoffe sowie die Vereinfachung der EU-Abfallgesetzgebung und der Vorschriften für Kosmetika, Düngemittel und Kennzeichnung. Die Europaabgeordneten werden zudem über das Arbeitsprogramm der Kommission für 2027 beraten und über eine bessere Durchsetzung der Fahrgastrechte, die Hochgeschwindigkeitsbahnverbindungen in Europa, die Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs sowie Leitlinien für die Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten abstimmen.Terminkalender der Präsidentin: Am Mittwoch wird Parlamentspräsidentin Roberta Metsola den Vorsitz bei einer Sitzung der Kontaktgruppe zum mehrjährigen Finanzrahmen führen; anschließend trifft sie sich mit António Costa, dem Präsidenten des Europäischen Rates. Am selben Tag wird sie die Sitzung der Konferenz der Präsidenten des Parlaments leiten. Präsidentin Metsola wird am Donnerstag während der Tagung des Europäischen Rates vor den Staats- und Regierungschefs der EU sprechen; im Anschluss findet eine Pressekonferenz statt. Am nächsten Tag wird sie den Vorsitz bei einer Konferenz der Präsidenten des Europäischen Parlaments und des Golf-Kooperationsrats in Brüssel führen.Medientermine:Online-Pressegespräch: EU nicht entkernen - Hintergrund zum nächsten EU-Rahmenhaushalt 2028-2034Do., 15.10., 14:00-15:00 UhrOnline via Cisco Webex Meetings unter diesem Link (https://europarl.webex.com/meet/tkunzemann)Anmeldung: presse-berlin@ep.europa.euDie Verhandlungen um den nächsten EU-Haushalt der Jahre 2028 bis 2034 gehen in eine entscheidende Phase. Deutschland will keine Ausgabensteigerung, verhindert aber auch neue EU-Einnahmequellen. Vor dem EU-Gipfel in Brüssel informiert Michaela Findeis, Haushaltsexpertin der Generaldirektion Kommunikation des Europäischen Parlaments, über die Forderungen des Parlaments und Denkfehler der nationalen Regierungen.Briefing vor der PlenartagungDer Pressedienst des Parlaments wird ein Briefing mit den Sprecherinnen und Sprechern der Fraktionen des Parlaments abhalten.Fr., 16.10., 11:00 Uhr, Anna-Politkowskaja-PK-Raum im Europäischen Parlament in Brüssel: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/pre-session-briefing_20261016-1100-SPECIAL-PRESSER).Laufend aktualisierte Liste aller Livestreams, inklusive weiterer Pressekonferenzen, sobald diese festgelegt wurden.Weitere InformationenDie Woche im Überblick (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda)Aktuelle Pressemitteilungen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room)Webstreams im Überblick (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming)Pressekontakt:Philipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)170 801 8603philipp.bauer@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.euThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)171 388 47 75thilo.kunzemann@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.euOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106967/6369728