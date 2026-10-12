Der Wochenauftakt könnte für die Palantir-Aktie nach dem dynamischen Freitag der Vorwoche kaum besser laufen. In meiner Analyse vom Donnerstag hatte ich oberhalb von 207,52 US$ ein neues Allzeithoch in Aussicht gestellt. Genau dieses Szenario ist nun eingetreten: Mit bislang 212,94 US$ steigt der Titel auf einen neuen Rekordstand und arbeitet zugleich das nächste Ziel bei 212,22 US$ ab. Nach diesem Vorstoß erscheinen kurzfristige Gewinnmitnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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