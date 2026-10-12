Bietet einen unabhängigen, realitätsnahen globalen Überblick über Direct-to-Device-Aktivitäten

Opensignal, ein weltweit tätiges, unabhängiges Unternehmen für Analysen und Einblicke in die Konnektivität von Verbrauchern, hat heute die Opensignal D2D-Satellitenkarte vorgestellt die weltweit erste interaktive, realitätsnahe Darstellung, die zeigt, wo weltweit Direct-to-Device-Satellitenverbindungen (D2D) mit Smartphones stattfinden. Jeder Punkt auf der Karte, die monatlich aktualisiert wird, steht für einen Standort, an dem sich Smartphones seit Januar 2026 mit einem D2D-Dienst verbunden haben diese Daten wurden aus den Milliarden von Messungen von Opensignal in der Praxis extrahiert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261011734850/de/

Opensignal D2D Satellite Map

"D2D verändert die Frage, wer und wo Mobilfunkabdeckung bereitstellen kann, denn das Smartphone in Ihrer Tasche kann nun direkt eine Verbindung zu einem Satelliten herstellen. Bislang musste die Branche Entscheidungen treffen, ohne zu wissen, wo die Dynamik und die Akzeptanz tatsächlich vorhanden sind", sagte Mike Sandy, President, Market Performance bei Opensignal. "Die Opensignal D2D-Satellitenkarte bietet einen unabhängigen Überblick darüber, wo sich D2D weltweit durchsetzt, sodass Entscheidungen über Partnerschaften, Frequenzen und Geräte darauf basieren können, wie Verbraucher heute tatsächlich eine Verbindung herstellen. Mit zunehmender Reife von D2D wird dieser Überblick nur noch an Bedeutung gewinnen."

Während Satelliten-Breitband ein etabliertes Angebot für das Internet zu Hause und in Unternehmen ist, stellt D2D einen neueren, schnell wachsenden Bereich dar. Viele der heutigen Standard-Smartphones können sich mittlerweile direkt mit Satelliten verbinden und erweitern so die Mobilfunkabdeckung auf Orte, die terrestrische Netze nicht erreichen oder nicht erreichen können. Nach Angaben der Global Mobile Suppliers Association (GSA) haben bis August 2026 23 Partnerschaften Dienste für die Verbindung von Satelliten mit Mobiltelefonen eingeführt.

Aktuelle D2D-Dienste beschränken sich weitgehend auf Textnachrichten, Notfallwarnungen und eine kleine Auswahl an Apps bedingt durch begrenzte Frequenzressourcen, Satelliten- und Mobilfunkgeräte der ersten Generation sowie Standards, die sich noch in der Entwicklung befinden. Mobilfunkbetreiber und Satellitenunternehmen arbeiten daran, Sprachübertragung und Datenübertragung mit höheren Geschwindigkeiten zu ermöglichen, während die Regulierungsbehörden prüfen, wie mehr Frequenzen für D2D zur Verfügung gestellt werden können. Neben den Orten, an denen Verbindungen zustande kommen, erwartet Opensignal, im Zuge der Weiterentwicklung der D2D-Dienste auch die Leistungsfähigkeit dieser Verbindungen aufzeigen zu können ähnlich wie bei seinen Analysen zur Mobilfunknetzqualität.

Die Opensignal D2D-Satellitenkarte finden Sie unter https://d2d.opensignal.com.

Über Opensignal

Opensignal ist ein weltweit tätiges, unabhängiges Unternehmen für Analysen und Erkenntnisse rund um das Konnektivitätserlebnis von Verbrauchern und bietet eine einzigartige Kombination aus realen Netzwerkdaten und Wettbewerbsinformationen. Grundlage sind täglich mehr als 50 Milliarden Datenpunkte von über 100 Millionen Geräten weltweit in Mobilfunk-, Festnetz-Breitband- und Satellitennetzen sowie Daten zu Preisen, Angeboten und Wettbewerbsbedingungen. Daraus gewinnt Opensignal Erkenntnisse darüber, wie Verbraucher Konnektivität tatsächlich erleben und warum sie den Anbieter wechseln. Neben öffentlichen Benchmark-Berichten zur Netzqualität und Marktanalysen stellt Opensignal diese Informationen auch über sein Portfolio an Premium-Lösungen bereit, darunter Opensignal Network Experience Suite, Opensignal Subscriber Analytics, Frontline Network Experience und GeoResults. Opensignal hat seinen Hauptsitz in Boston und Niederlassungen in Kanada, Großbritannien, Polen und Singapur. Weitere Informationen unter https://opensignal.com.

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