XRP News: XRPL-Bug hätte neue Tokens erzeugt, Kurs fällt 14% - was Anleger jetzt wissen müssen

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Das XRP Ledger hat diese Woche zwei Sicherheitslücken offengelegt, von denen eine neue XRP-Tokens aus dem Nichts hätte erzeugen können. Der Kurs fiel von $1,52 auf $1,31, bevor er sich auf $1,40 erholte. Evernorth, die XRP-Treasury-Firma mit 300 Millionen Dollar, startet am 12. Oktober den Nasdaq-Handel. Trotz dieser positiven Entwicklung hat XRP in einer Woche 14 Prozent verloren. Dieser Artikel fasst die wichtigsten XRP News zusammen und stellt ein Projekt vor, das in einer anderen Phase steckt. Denn während XRP um $1,40 kämpft, steht anderswo der offene Handel noch bevor.

XRP News Oktober 2026: Bug-Fix, Evernorth und ein Kurs unter Druck

Das XRP Ledger hat am 9. Oktober zwei Software-Schwachstellen offengelegt, darunter einen kritischen Bug, der es Angreifern ermöglicht hätte, neue, ausgebbare XRP zu erzeugen. Laut Coinpedia wurde der Bug vor einer Ausnutzung behoben. Die Korrektur erfolgte durch das fixBatchV1_2-Amendment, das die Entwickler am selben Tag auf dem Mainnet aktiviert haben. XRP handelt am 11. Oktober bei rund $1,40, nachdem der Kurs am 8. Oktober auf $1,31 gefallen war.

Der Rückgang von $1,52 auf $1,31 bedeutet einen Verlust von 14 Prozent in weniger als zwei Tagen. Laut TheCryptoBasic muss XRP die Marke von $1,52 zurückerobern, um den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Evernorth, eine XRP-Treasury-Firma mit 300 Millionen Dollar, beginnt am 12. Oktober den Handel auf Nasdaq, und Spot-XRP-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 9. Oktober Zuflüsse von 11,31 Millionen Dollar.

Trotz dieser positiven Signale bleibt der Kurs unter dem September-Hoch von $1,66. Bei einer Marktkapitalisierung von über 80 Milliarden Dollar sind selbst 19 Prozent bis $1,66 keine Zahl, die Risiko rechtfertigt. Wer nach einem Projekt sucht, bei dem die Preisfindung noch am Anfang steht und die Werkzeuge schon live laufen, findet eine andere Ausgangslage.

Pepeto: Was ein Presale-Projekt bietet, das XRP-Anleger beachten sollten

Die XRP News dieser Woche zeigen einen Coin, der 19 Prozent bis $1,66 braucht, und bei 80 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist das bereits ein guter Lauf. Pepeto steht an einem völlig anderen Punkt, denn hier hat der offene Handel noch nicht begonnen, der Presale läuft, und über 43.000 Halter sind bereits eingestiegen.

Die meisten Anleger hören erst von einem Token, wenn er bereits das Zehn- oder Hundertfache erreicht hat, und genau deshalb wurde Pepeto, ein neuer Meme-Coin vom Mitgründer des ersten Pepe-Coins, so gebaut, dass Käufer funktionierende Werkzeuge bekommen, bevor der Markt aufmerksam wird. Die Plattform ist im Kern eine Börse mit einer Swap-Gebühr von 0,00 Prozent, sodass nur Netzwerkgas anfällt, was die Rechnung für jeden verändert, der häufig handelt.

Zwei weitere Live-Tools stehen bereit. Die Bridge bewegt Tokens über fünf Blockchains in unter 60 Sekunden für null Dollar, und der Scanner arbeitet mit 42 Detektoren sowie einem Test-Kauf und -Verkauf für jeden Vertrag.

SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass Käufer wissen, dass eine unabhängige Sicherheitsfirma die Codebasis auditiert hat, bevor der Verkauf startete. Pepeto bereitet sich auf eine Binance-Listung vor, die sich nähert, nachdem der Presale mehr als $10,38 Millionen eingesammelt hat. Analysten sehen beim aktuellen Phasenpreis von $0,000000188 das Hundertfache als realistisches Ziel nach der Listung.

Bei einem Presale-Preis, der keinen offenen Handel widerspiegelt, und drei funktionierenden Werkzeugen stehen die Bedingungen völlig anders als bei einem Coin mit 80 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Der Timer hebt den Preis mit jeder Phase an, und sobald die Listung erfolgt, muss der Marktpreis einholen, was die Werkzeuge bereits leisten. Wer jetzt bei Pepeto einsteigt, kauft vor dem Markt und vor der Listung.

Fazit

Die XRP News zeigen einen Markt zwischen Korrektur und institutionellem Aufbruch, doch von $1,40 zurück auf $1,66 sind es nur 19 Prozent. Pepeto hat mit mehr als $10,38 Millionen im Presale bewiesen, dass Käufer den Werkzeugen vertrauen, und Analysten sehen nach der Listung das Hundertfache als möglich an. Wer jetzt einsteigt, kauft vor der Binance-Listung und vor dem offenen Handel, also genau dort, wo das größte Potenzial liegt. Neue Partner sollen dazukommen, sobald die Listung näher rückt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details für Anleger, die diese Phase nutzen wollen, bevor sie sich schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die wichtigsten Ripple-Nachrichten im Oktober 2026?

Das XRP Ledger hat am 9. Oktober einen kritischen Bug offengelegt, der neue XRP hätte erzeugen können. Der Kurs fiel auf $1,31 und erholte sich auf $1,40. Evernorth startet am 12. Oktober auf Nasdaq.

Was unterscheidet PepetoSwap von anderen dezentralen Börsen?

PepetoSwap erhebt null Prozent Swap-Gebühr, sodass nur Netzwerkgas anfällt. Ein Trade über 100.000 Dollar kostet auf vergleichbaren Plattformen 300 Dollar, auf PepetoSwap nichts. Weitere Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.