Die vernetzte Plattform für privates Kapital erweitert eine für luxemburgische Fondsmanager entwickelte ERP-Suite um lizenzierte Fondsverwaltung und Transferstelle

Carta, die vernetzte Plattform und das KI-native Ökosystem für privates Kapital, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Zulassung als voll lizenzierter "Specialised Professional of the Financial Sector" (PSF) unter der Aufsicht der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in Luxemburg erhalten hat. Die Zulassung umfasst fünf gesetzlich vorgeschriebene Funktionen Registerführer, Domizilierungsstelle, Dienstleistungen zur Unternehmensgründung und -führung, Verwaltungsstelle des Finanzsektors sowie Stelle für die Kundenkommunikation und erweitert damit eine Plattform, die bereits luxemburgische Fondsmanager bedient, direkt um lizenzierte Fondsverwaltung und Transferstelle.

Luxemburg ist der zweitgrößte Fondsstandort der Welt und beherbergt rund 5.000 alternative Investmentfondsgesellschaften, die ein Vermögen von über 1 Billion Euro verwalten. Es ist zudem der bevorzugte Standort für über 1.000 Fondsmanager aus den USA und dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC), die Parallel- oder Feeder-Strukturen betreiben und ein verwaltetes Vermögen (AUM) von mehr als 333 Milliarden US-Dollar repräsentieren. Für Manager, die über diese Strukturen hinweg tätig sind, bedeutete die Verwaltung in der Vergangenheit eine Fragmentierung: separate Systeme für jede Rechtsordnung, separate Beziehungen für jede Funktion und manueller Aufwand, um diese miteinander zu verknüpfen.

Die PSF-Zulassung vervollständigt das Angebot von Carta in Luxemburg. Bestehende Carta-Kunden mit luxemburgischen Parallel- oder Feeder-Fonds verfügen nun über ein einheitliches System für alle Rechtsräume. Luxemburgische Fondsmanager, die bisher auf die Plattformfunktionen von Carta gesetzt haben, können nun Fondsverwaltung und Transferagentur in ein und demselben System zusammenführen. Luxemburgische Fondskunden erhalten Zugang zu einem lizenzierten lokalen Verwalter, der auf derselben Plattform basiert, die bereits die Fondsbuchhaltung, KYC und Abschlüsse für Kunden weltweit abwickelt.

"In Luxemburg spielt das ERP-System für privates Kapital seine Stärken voll aus", sagte Yves Cheret, Authorized Manager bei Carta. "Parallel-Fonds, Feeder-Strukturen, länderübergreifende Berichterstattung, komplexe KYC-Abläufe: Genau in diesem Umfeld macht es den Unterschied, wenn alles in einem einzigen, vernetzten System der Wahrheit zusammengefasst ist. Mit dieser Zulassung vervollständigen wir das Bild durch eine lizenzierte, bewährte Plattform, die einen der anspruchsvollsten Märkte der Welt bedient und von einem Team aus Experten für Fondsverwaltung sowie einem Netzwerk vertrauenswürdiger lokaler Partner unterstützt wird."

Carta hat eine Reihe luxemburgspezifischer Funktionen bereitgestellt, die mit dieser Zulassung in Betrieb genommen wurden. "Lux Closings" unterstützt die vorschriftsmäßige Abwicklung von Fondsstrukturabschlüssen für RAIF, SIF, SICAR und damit verbundene regulierte Status für die entsprechenden Rechtsformen SCSp, SCS, SA, SCA und FCP. Ein einheitliches KYC-Formular mit Statusverfolgung in Echtzeit bietet GPs direkt innerhalb der Plattform Einblick in das Onboarding von LPs.

Die KI-Agenten von Carta bilden das Rückgrat der gesamten Plattform und führen Datenabgleiche über verschiedene Rechtsräume hinweg mit einem lückenlosen Prüfpfad durch. 90 der Bargeldtransaktionen werden innerhalb von 24 Stunden automatisch abgeglichen, und 90 der Kapitalabrufe werden innerhalb von 24 Stunden eingerichtet. Alle KI-gestützten Arbeitsabläufe werden von Menschen überprüft und sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen der CSSF erfüllen und den vom luxemburgischen Regulierungsumfeld geforderten Prüfpfad liefern.

Vier Übernahmen in den letzten 12 Monaten LP Portfolio Analytics, Loan Operations, Carta CRM und Carta Law haben die Plattform zu einer vollständigen ERP-Suite für private Märkte ausgebaut. In Luxemburg bietet LP Portfolio Analytics Kommanditisten eine einheitliche Portfolioübersicht über alle ihre Fonds hinweg eine besonders wertvolle Funktion in einer Rechtsordnung, die naturgemäß ein Knotenpunkt für Feeder-Fonds-Anleger ist. Loan Operations erweitert die Plattform und festigt damit den Bereich der privaten Kreditvergabe als zweiten adressierbaren Markt für die Fondsverwaltung im Rahmen derselben PSF-Lizenz.

Carta ist darauf ausgelegt, eine Verbindung zum breiteren Finanzökosystem Luxemburgs herzustellen. In Zusammenarbeit mit den etablierten Depotbanken und anderen Dienstleistern, auf die sich Fondsmanager bereits verlassen, besteht die Aufgabe von Carta darin, diese Beziehungen auf einer Plattform zusammenzuführen damit alle Beteiligten denselben Überblick über dieselben Daten haben.

Über Carta

Carta ist die vernetzte Plattform und das KI-native Ökosystem für privates Kapital. Carta wurde entwickelt, um fragmentierte Tools durch ein einziges System of Record zu ersetzen, und vereint die Software, die Dienstleistungen und die rechtliche Infrastruktur, die Gründer zur Verwaltung von Eigenkapital, Fondsmanager zur Abwicklung von Verwaltungsaufgaben und Berichterstattung sowie Rechtsabteilungen zum Abschluss von Transaktionen nutzen. Carta genießt das Vertrauen von 55.000 Unternehmen und mehr als 1,8 Millionen Anteilseignern in über 160 Ländern sowie von 10.000 Fonds und Zweckgesellschaften mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mrd. US-Dollar und verändert damit die Art und Weise, wie privates Kapital verwaltet wird. Ausgezeichnet von Fortune, Forbes, Fast Company, Inc. und Great Places to Work.

Zulassungsnummer: 10199274/0

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261012758921/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Madeline Perry

madeline.perry@carta.com