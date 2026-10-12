Pepe Coin News: PEPE rutscht nach Liquidation ab - warum ein anderer Frosch-Token gerade Fahrt aufnimmt

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Canary Capital treibt den Spot-PEPE-ETF-Antrag voran, doch der Kurs bewegt sich in die Gegenrichtung. Innerhalb einer Sitzung wurden 2,57 Millionen Dollar an Long-Positionen liquidiert, und PEPE fiel um mehr als 5 Prozent. Der Kurs steht bei 0,00000404 Dollar, Marktkapitalisierung 1,70 Milliarden Dollar, Rang 61. Was bedeuten diese Pepe Coin News für Anleger, die auf Erholung setzen? Die Technik zeigt ein Patt, mit neutralem RSI und bärischem MACD, und kurzfristig fehlt der Impuls. Hier erfahren Sie, welche Hürden PEPE bevorstehen und warum ein jüngerer Frosch-Token aus der gleichen Familie jetzt die Aufmerksamkeit an sich zieht.

Pepe Coin News Oktober 2026: ETF-Hoffnung trifft auf technische Schwäche

PEPE wird am 11. Oktober 2026 bei 0,00000404 Dollar gehandelt laut CoinGecko. Die 24-Stunden-Spanne liegt zwischen 0,00000394 und 0,00000407 Dollar bei einem Volumen von 104,7 Millionen Dollar. Am 2. Oktober reichte Canary Capital eine Änderung seines Spot-PEPE-ETF-Antrags bei der SEC ein, ein Schritt, der institutionelles Interesse signalisiert, aber keine Genehmigung bedeutet. Der Kurs fiel dennoch um 5,46 Prozent, als Long-Positionen im Wert von 2,57 Millionen Dollar liquidiert wurden.

Kalshi zog seinen CFTC-Antrag für PEPE-Futures zurück, was den regulatorischen Weg verkompliziert. Die technischen Pepe Coin News von Blockchain.News vom 11. Oktober zeigen einen RSI von 48,46 und ein bärisches MACD-Histogramm. Die Käufer brauchen einen Durchbruch über 0,00000469 Dollar, um den Trend zu drehen. Das Allzeithoch von 0,00002803 Dollar liegt 85 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Changelly sieht für Oktober eine Spanne zwischen 0,00000281 und 0,00000403 Dollar, kaum Spielraum nach oben. PEPE hat diesen Monat keine Protokoll-Katalysatoren, das gesamte Angebot von 420,69 Billionen Token ist im Umlauf, und Trader James Wynns Prognose einer Marktkapitalisierung von 69 Milliarden Dollar liegt bei aktuell 1,70 Milliarden in weiter Ferne. Ohne frischen Impuls wandert das Geld dorthin, wo das Verhältnis von Einstiegspreis zu Potenzial stimmt, und genau das passiert gerade in Echtzeit, sichtbar an den Presale-Zahlen eines jüngeren Projekts aus der gleichen Frosch-Familie.

Pepeto (PEPETO): Meme-Appeal mit echten Produkten

Die Pepe Coin News zeichnen ein klares Bild: PEPE sitzt bei 1,70 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung fest, und selbst eine Verdopplung würde Jahre des Wartens erfordern. Pepeto startet dagegen aus dem Presale, mit einem Bruchteil dieser Bewertung und dem gesamten Kursweg noch vor sich.

Pepeto verbindet Meme-Appeal mit echten Tools, was es von den vielen Meme-Coins unterscheidet, die allein auf viralen Hype setzen. Die eigene Exchange PepetoSwap ist live mit einer Swap-Gebühr von 0,00 Prozent und wurde bei einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet. Die Bridge bewegt Token über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden ohne jede Gebühr. Das Gesamtangebot ist auf 420 Billionen Token festgelegt und wird über alle Chains hinweg konstant gehalten, eine Art von Disziplin, die bei Meme-Token selten vorkommt.

Pepeto hat ein vollständiges Audit durch SolidProof bestanden, und auch die KYC-Verifizierung lief über SolidProof, was bedeutet, dass die Sicherheit des Projekts vor dem Presale-Start unabhängig bestätigt wurde. Diese Offenheit ist unter Meme-Projekten ungewöhnlich, und der Mitgründer des originalen Pepe-Coins sowie ein ehemaliger Binance-Experte im Team verstärken dieses Vertrauen. Pepeto positioniert sich nicht als kurzfristiger Hype-Token, sondern als Produktset mit bleibendem Wert für Meme-Trader.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar kamen bereits von über 43.000 Inhabern zusammen, und Börsenlistings sind nach dem Presale geplant. Ein Binance-Listing steht bevor, was den Token einem deutlich größeren Käuferkreis öffnen würde. Der Schritt vom Presale in den offenen Handel bringt bei vergleichbaren Projekten oft einen spürbaren Kurssprung. Pepeto liefert Mehrwert über gebührenfreie Swaps, kostenlose Cross-Chain-Transfers und einen Risiko-Score von 0 bis 100 vor dem Handel. Je mehr Händler diese Tools nutzen, desto stärker wird der Ruf des Projekts über den reinen Meme-Status hinaus wachsen. Alle Informationen zum laufenden Presale finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

PEPE steckt fest, und die aktuellen Pepe Coin News liefern keinen Ausweg. Pepeto (PEPETO) dagegen bewegt sich: über 10,38 Millionen Dollar im Presale, mehr als 43.000 Käufer, drei Tools schon live, SolidProof-Audit bestanden, Binance-Listing in Sichtweite. Jede Presale-Stufe, die schließt, hebt den Preis für alle, die danach kommen. Der laufende Presale ist der günstigste Einstieg, den es geben wird.

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Pepe Coin News im Oktober 2026?

Canary Capital hat den Spot-PEPE-ETF-Antrag geändert, was institutionelles Interesse signalisiert. Der Kurs fiel nach einer Liquidation von 2,57 Millionen Dollar um über 5 Prozent, und der RSI zeigt technischen Stillstand.

Warum kaufen Anleger jetzt Pepeto?

Pepeto bietet drei live Tools, ein SolidProof-Audit und einen Presale-Preis, der mit jeder Stufe steigt. Über 43.000 Inhaber sind drin, und alle Informationen finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.