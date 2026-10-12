COTS-System mit offener Architektur vereint Kommunikation, Vernetzung, Edge Computing, Sensorik sowie elektronische Wirkung auf einer gemeinsamen, an SOSA und CMOSS ausgerichteten Architektur

Pacific Defense, ein führender Anbieter von Missionssystemen mit offener Architektur für C5ISR sowie elektronische Kampfführung (Electronic Warfare, EW), gab heute die Markteinführung von NEXUS bekannt. Dabei handelt es sich um ein kommerziell verfügbares Standard-Missionssystem (Commercial Off-the-Shelf, COTS), das Führung und Steuerung (Command and Control, C2), Kommunikation, Vernetzung, Edge Computing sowie elektronische Kampfführung auf einer gemeinsamen, anpassungsfähigen Architektur vereint. NEXUS basiert auf einem Ansatz für modulare offene Systeme (Modular Open Systems Approach, MOSA), der an SOSA, CMOSS und OpenVPX ausgerichtet ist, und ermöglicht missionsspezifische Konfigurationen für mobile, ortsfeste, maritime sowie luftgestützte Einsätze.

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NEXUS converges EW and C5ISR in one, open-architecture system for missions across ground, maritime, and airborne operations.

NEXUS vereint Fähigkeiten, die traditionell über separate Systeme integriert werden, auf einer gemeinsamen Grundlage für Chassis, Stromversorgung, Zeitsynchronisierung, Verarbeitung sowie Vernetzung und stellt damit eine gemeinsame Infrastruktur für C2- sowie EW-Missionsfähigkeiten bereit.

Eine Architektur. Mehr Fähigkeiten.

NEXUS nutzt eine offene, modulare Architektur, um Technologien von Behörden, Pacific Defense und Drittanbietern auf einer gemeinsamen Grundlage zu integrieren. Der COTS-Produktansatz ermöglicht Kunden, neue Fähigkeiten einzubinden sowie bestehende aufzurüsten, wenn sich Technologien und Missionsanforderungen verändern.

Missionsspezifische NEXUS-Konfigurationen vereinen Multi-Waveform-C2, robuste Vernetzung, Spektrumsüberwachung, Geolokalisierung, KI/ML-Verarbeitung sowie elektronische Angriffe in einem einzigen System. Gemeinsame Dienste unterstützen sichere Kommunikation, standardisierten Datenaustausch, drahtlose Neuprogrammierung sowie Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung, während die modulare Architektur gesicherte Positionierung, Navigation und Zeitbestimmung (PNT) sowie die Integration neuer Hardware, Software und Missionsanwendungen unterstützt.

"Das Bedrohungs- und Technologieumfeld entwickelt sich zu schnell, als dass Missionssysteme nach ihrer Einführung unverändert bleiben könnten", sagte Travis Slocumb, Geschäftsführer von Pacific Defense. "NEXUS vereint Kommunikation, Sensorik sowie elektronische Kampfführung auf einer offenen Architektur, die für eine kontinuierliche Integration neuer Technologien ausgelegt ist. Damit erhalten Kunden ein COTS-Missionssystem, das sie an die heutigen Anforderungen anpassen und kontinuierlich aufrüsten können, sobald neue Technologien sowie Fähigkeiten verfügbar werden."

Pacific Defense liefert integrierte Missionssysteme, die auf Anpassungsfähigkeit ausgelegt sind, bringt fortschrittliche Technologien in Verteidigungseinsätze ein und schafft Fähigkeiten, die mit dem technologischen Wandel sowie veränderten Bedrohungen und Missionen Schritt halten können.

Über Pacific Defense

Pacific Defense ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen für C5ISR, elektronische Kampfführung (EW), signalerfassende Aufklärung (SIGINT) sowie Kommunikation in missionskritischen Umgebungen. Mit Schwerpunkt auf der Nutzung der Standards des Modular Open Systems Approach (MOSA) liefert Pacific Defense hochmoderne Technologie, die eine schnellere Anpassung an neue Bedrohungen sowie sich wandelnde Missionsanforderungen ermöglicht. Mit seinem Bestreben nach Exzellenz und Innovation spielt Pacific Defense eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Zukunft von Verteidigungstechnologien. Weitere Informationen finden Sie auf pacific-defense.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn.

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