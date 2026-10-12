Die integrierte Batteriedruckausgleichslösung vereint Druckausgleich, Feuchtigkeitsschutz und die Ableitung von Gasen bei thermischem Durchgehen in einem einzigen Bauteil, das sich nach der Gasableitung wieder verschließt. Dafür ist nur eine Öffnung im Batteriegehäuse erforderlich.

W. L. Gore Associates (Gore) hat heute auf der The Battery Show North America 2026 die neue GORE Battery Vents MultiVent Series vorgestellt. Das für Lithium-Ionen-Batteriepacks in Elektrofahrzeugen und Energiespeichersystemen entwickelte Entlüftungssystem vereint drei Funktionen in einem einzigen Bauteil. GORE MultiVent sorgt für den Druckausgleich, schützt vor eindringender Feuchtigkeit und leitet beim thermischen Durchgehen entstehende Gase ab. Anschließend verschließt sich das Ventil wieder. Damit bietet Gore Batterieentwicklern eine Alternative zur Kombination aus zweistufigen Druckausgleichselementen, separaten Entgasungsventilen und Trockenmitteln.

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GORE MultiVent

GORE MultiVent basiert auf einer Technologie, die Gore 2026 von Vernay Laboratories übernommen hat, und verbindet Gores Membrankompetenz mit der fortschrittlichen Ventiltechnik von Vernay.

Bisher setzten Entwickler von Batteriepacks mehrere Bauteile ein, um den Druckausgleich zu gewährleisten, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Gase bei thermischem Durchgehen abzuleiten. Jedes zusätzliche Bauteil erhöht den Validierungsaufwand, erschwert die Abdichtung und schafft weitere potenzielle Eintrittsstellen für Feuchtigkeit. Dies kann zu Korrosion, Sensorfehlern und Gewährleistungskosten führen. Je größer die Batteriepacks werden, desto schwieriger ist es, diese Anforderungen getrennt voneinander zu erfüllen.

GORE MultiVent besteht aus zwei Ventilen und einer mikroporösen Membran von Gore und lässt sich durch nur eine Öffnung im Batteriegehäuse montieren. In diesem Bauteil sind drei Funktionen vereint:

Druckausgleich. Im Normalbetrieb öffnet sich das Ventil bei definierten Druckwerten und ermöglicht zusammen mit der Membran den Luftaustausch im Batteriepack, ohne dass Wasser, Staub oder Schmutz eindringen. Bei einer Druckdifferenz von 100 mbar erreicht es einen Luftdurchsatz von 1.200 l/h bis zu sechsmal so viel wie alternative Entlüftungslösungen. Dank des höheren Luftdurchsatzes sind weniger Ventile je Batteriepack erforderlich.

Im Normalbetrieb öffnet sich das Ventil bei definierten Druckwerten und ermöglicht zusammen mit der Membran den Luftaustausch im Batteriepack, ohne dass Wasser, Staub oder Schmutz eindringen. Bei einer Druckdifferenz von 100 mbar erreicht es einen Luftdurchsatz von 1.200 l/h bis zu sechsmal so viel wie alternative Entlüftungslösungen. Dank des höheren Luftdurchsatzes sind weniger Ventile je Batteriepack erforderlich. Feuchtigkeitsschutz. Bei Labortests von Gore mit 22 °C und 50 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit lag der Feuchtigkeitseintrag bei weniger als 20 mg pro Tag das ist weniger als ein Zehntel des Werts vieler handelsüblicher Doppelventile. Damit entschärft MultiVent einen grundlegenden Zielkonflikt bei der Batterieentlüftung.

Bei Labortests von Gore mit 22 °C und 50 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit lag der Feuchtigkeitseintrag bei weniger als 20 mg pro Tag das ist weniger als ein Zehntel des Werts vieler handelsüblicher Doppelventile. Damit entschärft MultiVent einen grundlegenden Zielkonflikt bei der Batterieentlüftung. Gasableitung bei thermischem Durchgehen. Das größere Ventil öffnet bei 50 mbar und erreicht bei einer Druckdifferenz von 180 mbar einen Gasdurchsatz von 50 l/s. Anschließend verschließt es das Gehäuse wieder. Tests von Gore zeigen, dass MultiVent auch nach den in der Automobilindustrie üblichen Alterungsprüfungen zuverlässig funktioniert und den typischen Temperaturbelastungen beim thermischen Durchgehen standhält.

"Bei der Optimierung von Luftdurchsatz, Feuchtigkeitsschutz und Sicherheit mussten Batterieentwickler bislang Kompromisse eingehen und dafür mehrere separate Bauteile einsetzen", erklärt David Slupe, Strategic Marketing Leader for Batteries bei W. L. Gore Associates. "Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Herausforderungen zusammenhängen und sich mit GORE MultiVent durch eine einfachere Konstruktion gemeinsam bewältigen lassen. Wir kombinieren Gores jahrzehntelange Erfahrung in der Entlüftungstechnik, im Feuchtigkeitsmanagement und in der Materialwissenschaft mit der innovativen Ventiltechnik und dem Know-how von Vernay und helfen so unseren Kunden, sicherere und zuverlässigere Batteriesysteme zu entwickeln."

Die Anwendungstechniker von Gore arbeiten bereits in einer frühen Projektphase eng mit den Entwicklungsteams für Batteriepacks zusammen. Bei Validierungstests stimmten die Ergebnisse der Gore-Simulationsmodelle zum Feuchtigkeitseintrag weitgehend mit den Messwerten überein. So können Kunden die Eignung einer Lösung beurteilen, bevor sie umfangreiche Prototypentests durchführen.

Auf The Battery Show North America 2026 ist Gore mit folgenden Highlights vertreten:

Präsentation von GORE MultiVent an Stand 6205. Vom 13. bis 15. Oktober stellt Gore im Huntington Place GORE MultiVent vor. Ebenfalls zu sehen ist GORE Battery Insulation, eine ultradünne Isolierung, die auch bei dauerhafter Kompression ihre Wärmedämmwirkung beibehält und dazu beiträgt, die Ausbreitung eines thermischen Durchgehens von Zelle zu Zelle zu verhindern.

Vom 13. bis 15. Oktober stellt Gore im Huntington Place GORE MultiVent vor. Ebenfalls zu sehen ist GORE Battery Insulation, eine ultradünne Isolierung, die auch bei dauerhafter Kompression ihre Wärmedämmwirkung beibehält und dazu beiträgt, die Ausbreitung eines thermischen Durchgehens von Zelle zu Zelle zu verhindern. Finalteilnahme bei den Battery Awards 2026 GORE MultiVent steht im Finale der Kategorie "Battery Pack Innovation of the Year". Die Gewinner werden am 13. Oktober bekannt gegeben.

GORE MultiVent steht im Finale der Kategorie "Battery Pack Innovation of the Year". Die Gewinner werden am 13. Oktober bekannt gegeben. Fachvortrag "Beyond Thermal Runaway: Advanced Materials and Venting Strategies forSafer, Higher-Energy Battery Systems" von Steve Aubuchon, PhD, Head of Market Development for Batteries, am Donnerstag, 15.Oktober, von 11.00 bis 11.45 Uhr EDT im Battery Tech Theater (Stand 6050).

Besuchen Sie Gore an Stand 6205 und erfahren Sie mehr über GORE MultiVent. Die Ingenieure von Gore stehen Ihnen dort für Fragen zum Druckausgleich, zur Entgasung und zum Wärmemanagement Ihres Batteriepacks zur Verfügung.

Weitere Informationen unter gore.com/multivent.

Über Gore

W. L. Gore Associates ist ein weltweit tätiges Materialwissenschaftsunternehmen, das mit seinen Lösungen Branchen verändert und die Lebensqualität der Menschen verbessert. Seit 1958 entwickelt Gore Lösungen für komplexe technische Herausforderungen in anspruchsvollen Einsatzumgebungen vom Weltraum über die höchsten Gipfel der Erde bis ins Innere des menschlichen Körpers. Das Unternehmen beschäftigt rund 12.000 Mitarbeitende, zeichnet sich durch eine starke Teamkultur aus und erzielt einen Jahresumsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar. gore.com

GORE, Together, improving life, GORE Battery Vents und die zugehörigen Designs sind Marken von W. L. Gore Associates.

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W. L. Gore Associates

Virginia Gatch, Regional Marketing Specialist,

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+1 410 506 8905 vgatch@wlgore.com

W. L. Gore Associates

Melanie Wolf, Enterprise Communications,

EMEA

+49 89 4612 2627 mwolf@wlgore.com