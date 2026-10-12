Pekinger Forum 2026 zur schnellen Bearbeitung von Bürgerbeschwerden

PEKING, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Abend des 11. Oktober feierte "Hotline Beijing 2", ein Dokumentarfilm über die Reform des Systems zur schnellen Bearbeitung von Bürgerbeschwerden (SRPC), auf dem Pekinger Forum 2026 zur schnellen Bearbeitung von Bürgerbeschwerden seine Premiere.

"Hotline Beijing 2" knüpft an den kreativen Ansatz seines Vorgängers an, bei dem nichts vermieden oder beschönigt wird, und behält dabei seinen dokumentarischen Style bei. Der gesamte Film besteht aus authentischem Filmmaterial und Interviews und schildert die fortlaufende Entwicklung der weiteren Vertiefung der SRPC-Reform aus internationaler Perspektive sowie in einem authentischeren und offeneren Ton. Ausgehend von Geschichten, die beim Publikum im In- und Ausland Anklang finden, betrachtet der Film die Praxis in Peking unter dem übergeordneten Gesichtspunkt der globalen Stadtentwicklung und unterzieht sie einer eingehenden Betrachtung. Anhand des Austauschs und der Überlegungen von Experten, Wissenschaftlern und Fachleuten aus dem Bereich der Stadtverwaltung aus verschiedenen Ländern wird untersucht, wie Bürger und Behörden stabilere, offenere und vertrauenswürdigere Kommunikationskanäle aufbauen können, und dabei der große Wert aufgezeigt, den die 12345-Hotline und die SRPC-Reform für die Stadtverwaltung weltweit darstellen.

Xu Jieqin, der leitende Regisseur des Films, erklärte, dass sich der erste Film darauf konzentriert habe, zu erläutern, "was SRPC ist", während "Hotline Beijing 2" dem Publikum im In- und Ausland helfen soll, die SRPC zu verstehen, und dabei zusätzlich folgende Fragen zu beantworten: Wie hat die SRPC-Reform als innovativer und wissenschaftlicher Mechanismus der Stadtverwaltung in mehr als sieben Jahren Praxis den Reformgeist bewahrt, Probleme kontinuierlich erkannt und darauf reagiert sowie sich stetig weiterentwickelt? Und welche Lösungen bietet sie vor dem aktuellen globalen Hintergrund für die gemeinsamen Probleme, mit denen die Stadtverwaltung weltweit konfrontiert ist?

Der Film wurde vom Kernteam hinter "Hotline Beijing" des China Central Newsreel and Documentary Film Studio (Group) konzipiert und gedreht. Die Dreharbeiten begannen im Oktober 2025 und dauerten ein Jahr. Dabei entstanden fast 500 Stunden Filmmaterial sowie Recherchen und Interviews mit fast 100 Personen, darunter internationale Politiker, Experten und Wissenschaftler, Vertreter von Regierungsbehörden und Basisaktivisten sowie normale Bürger. Durch langfristige Begleitdokumentationen und hautnahe Beobachtungen bringt der Film abstrakte institutionelle Praktiken auf das reale, konkrete Leben und Schicksal der Menschen herunter und vermittelt staatliche Weisheiten durch eine objektivere Ausdrucksform.

Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558