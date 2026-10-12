Die "Tour of Chongming Island"

SHANGHAI, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die "Tour of Chongming Island", ein hochkarätiges Etappenrennen im Straßenradsport für Elite-Frauen, findet vom 9. bis zum 11. Oktober statt und bringt Elite-Radsportlerinnen, Amateurfahrerinnen und Fans zusammen, um Sport, Nachhaltigkeit und lokale Kultur zu feiern.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Das Rennen wird gemeinsam von der Union Cycliste Internationale (UCI), der Allgemeinen Sportverwaltung Chinas und der Volksregierung der Stadt Shanghai organisiert und vom Chinesischen Radsportverband, dem Sportamt der Stadt Shanghai sowie der Volksregierung des Bezirks Chongming ausgerichtet. Der Radsportverband Shanghai und die Shanghai Wansheng Culture & Sports Industry Co. Ltd. sind Mitveranstalter.

Das Rennen beginnt am 9. Oktober mit der 110,4 Kilometer langen Chongzhong-Etappe, einem Stadtkursrennen. Am 10. Oktober werden die Fahrer die 129,4 Kilometer lange Chongdong-Etappe in Angriff nehmen, die im Changxing Island Country Park beginnt und durch das Zentrum der Stadt Chenjia in Dongpatan führt - ein Abschnitt, der bei den Fahrern in früheren Ausgaben sehr beliebt war. Das Rennen endet am 11. Oktober mit der 108,6 Kilometer langen Chongxi-Etappe.

Bei diesem dreietappigen Rennen kämpfen Profiteams um den Gesamtsieg und die entsprechenden Trikots der Führenden, wobei jeden Tag ein Etappensieger gekürt wird. Die Fahrer werden pro Etappe mehr als 100 Kilometer zurücklegen, wobei Sprintankünfte, Ausreißversuche und taktische Duelle zu erwarten sind.

Die Route führt an mehreren Sehenswürdigkeiten und Naturattraktionen von Chongming vorbei, darunter die Shanghai-Jangtse-Brücke, das Dongtan-Feuchtgebiet, der Xisha-Perlensee, der Chongming-New-City-Park und der Changxing-Insel-Landschaftspark.

Das Event ist zudem Teil des Qualifikationsprozesses für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, bei dem die Fahrer um wertvolle Qualifikationspunkte kämpfen.

Im Anschluss an die "Tour of Chongming Island" werden Olympiasieger und UCI-Weltmeister bei den Tissot UCI-Bahnrad-Weltmeisterschaften 2026, die vom 14. bis 18. Oktober stattfinden, auf die Bahn gehen.

Der Wettbewerb wird sich über die Rennstrecke hinaus erstrecken. Am Veranstaltungsort wird es einen Basar mit lokalen Spezialitäten sowie ein Tourismus-Erlebniszentrum geben, während kostenlose Shuttlebusse das Zentrum von Shanghai mit dem Veranstaltungsort verbinden werden.

Chongming bietet Besuchern eine ganz andere Seite von Shanghai - mit bewaldeten Landschaften, Uferpanoramen und zahlreichen Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien. Da immer mehr große Sport-Events auf der Insel stattfinden, gewinnt der Sport als wichtiger Bestandteil der Tourismusbranche zunehmend an Bedeutung und verbindet Radsport, Kultur, Wirtschaft und das lokale Leben miteinander.

Neben Karnevalsveranstaltungen und anderen Aktivitäten haben Ticketinhaber und Teilnehmer zudem Anspruch auf Ermäßigungen in den wichtigsten Einkaufsvierteln.

Kontaktperson: Frau Wang, Tel.: 86-10-63074558