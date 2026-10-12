GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das sich auf Flash-Speicher, 32-bit-Mikrocontroller (MCUs), Sensoren und Analogprodukte spezialisiert hat, vertieft seine Zusammenarbeit mit LVGL im Bereich des Ökosystems. Die offene Grafikbibliothek von LVGL ist eines der weltweit am häufigsten eingesetzten Open-Source-Frameworks für eingebettete Systeme. Acht GD32-MCU-Produktfamilien wurden nun offiziell in das LVGL-Ökosystem aufgenommen und bieten Entwicklern weltweit eine bequemere und effizientere Unterstützung bei der Entwicklung eingebetteter Grafikanwendungen.

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Eight GD32 product series supported on LVGL website

LVGL ist ein Open-Source-Framework für grafische Benutzeroberflächen, das für Embedded-Geräte entwickelt wurde und kommerziell von LVGL Ltd., einem Technologieunternehmen mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, unterstützt wird. Es ist leichtgewichtig, effizient und plattformübergreifend und kann in zahlreichen Anwendungen wie Smart-Home-Geräten, industriellen Steuerungssystemen, Unterhaltungselektronik und Automobilausrüstung eingesetzt werden. Mit seinen flexiblen Grafikentwicklungsmöglichkeiten und seinem offenen Ökosystem hat sich LVGL zu einem der am häufigsten genutzten Open-Source-Projekte in der globalen Embedded-GUI-Entwickler-Community entwickelt.

Diese Zusammenarbeit verbindet nicht nur den bestehenden technischen Support von GigaDevice für LVGL noch enger mit dem offiziellen LVGL-Ökosystem, sondern bietet Entwicklern auch einen klareren Weg: GD32 entdecken, ein Entwicklungsboard auswählen, auf Projektressourcen zugreifen und mit der LVGL-Entwicklung beginnen. Dies trägt dazu bei, die Hürden bei der Entwicklung von LVGL-Anwendungen mit GD32 zu senken.

Unterstützung verschiedener Leistungsstufen für vielfältige GUI-Anwendungen

LVGL hat acht GD32-Produktfamilien offiziell in seine Liste der unterstützten Entwicklungsboards und einsatzbereiten Projekte aufgenommen und bietet Entwicklern damit einen bequemen Einstieg in die GUI-Entwicklung.

Die unterstützten GD32-Produkte decken unterschiedliche Leistungsstufen und Anwendungsanforderungen ab und bieten Entwicklern eine breitere Palette an Hardware-Optionen für die Erstellung eingebetteter Grafikanwendungen mit LVGL in Bereichen wie Smart-Terminals, industrielle Steuerung und Unterhaltungselektronik.

Mit seinem breiten Produktportfolio und den schlanken und effizienten Grafikfunktionen von LVGL bietet GD32 flexible Optionen für GUI-Anwendungen über verschiedene Leistungsstufen hinweg.

Für leistungsstarke GUI-Anwendungen bieten Produkte wie GD32H759, GD32F527 und GD32F470 eine hohe Rechenleistung sowie umfangreiche Speicher- und Display-Schnittstellenressourcen. Sie unterstützen Displays mit höherer Auflösung und eignen sich für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Grafik und Benutzerinteraktion, darunter High-End-HMI-Systeme, Instrumentencluster für Kraftfahrzeuge, industrielle Steuerungsgeräte, tragbare medizinische Geräte und Smart-Home-Produkte.

Für Mainstream-GUI-Anwendungen bieten Produkte wie GD32F503, GD32F5HC, GD32W515 und GD32VW553 ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rechenleistung, Speicherressourcen und Anzeigefunktionen. Sie eignen sich für Anwendungen wie Haushaltsgeräte, Küchengeräte, Smart-Home-Geräte, Kombiinstrumente für Zweiräder, Unterhaltungselektronik und industrielle Displays.

Für kompakte und kostensensible GUI-Anwendungen bieten Produkte wie der GD32C231 flexible Grafikdisplay-Lösungen für Handheld-Geräte, Kleingeräte, kabelgebundene Steuerungen und eine breite Palette an Unterhaltungselektronikprodukten.

Hinsichtlich der Display-Schnittstellen decken die acht unterstützten GD32-Produktfamilien RGB-, 8080- und SPI-Schnittstellen ab und unterstützen damit unterschiedliche Display-Spezifikationen und Systemdesign-Anforderungen. GigaDevice wird die Unterstützung für Display-Schnittstellen wie die von MIPI definierte DSI-Schnittstelle und QSPI weiter ausbauen und Entwicklern damit mehr Optionen für GD32-basierte Grafikanwendungen bieten.

Darüber hinaus integrieren einige leistungsstarke GD32-Produkte Hardware-Beschleunigungsmodule wie IPA. Durch die Beschleunigung der Grafikverarbeitung mittels dedizierter Hardware können diese Module die Effizienz der Anwendungsausführung verbessern und die CPU-Auslastung reduzieren, was zusätzliche Unterstützung für komplexe grafische Benutzeroberflächen und reichhaltige interaktive Erlebnisse bietet.

Entwickler können das GD32-Produkt auswählen, das ihren Anwendungsanforderungen am besten entspricht, und so ein Gleichgewicht zwischen Leistung, Funktionalität und Kosten erreichen.

Weiterer Ausbau des globalen Open-Source-Ökosystems für GD32

In den letzten Jahren hat GigaDevice das globale Open-Source-Ökosystem für GD32-MCUs durch die Zusammenarbeit mit Open-Source-Communities und Ökosystempartnern auf der ganzen Welt kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Bemühungen umfassen Software-Tools, Betriebssysteme, Middleware, Entwicklungs-Frameworks und weitere unterstützende Funktionen.

Die Zusammenarbeit mit LVGL ist ein wichtiger Teil dieser fortlaufenden Bemühungen. Neben der Ausweitung der Unterstützung auf weitere Ressourcen für Grafikanwendungen werden die beiden Unternehmen gemeinsam praktische Referenzlösungen für HMI-Anwendungen in Bereichen wie der industriellen Steuerung und Smart-Home-Geräten entwickeln.

Auf der Ebene der Toolchain wird GigaDevice weiter daran arbeiten, PC-basierte GUI-Design-Tools in die GD32-Entwicklungsumgebung zu integrieren, mit dem Ziel, Entwicklungsabläufe wie den UI-Projektexport per Mausklick und die Ressourcenkonvertierung zu optimieren. Im Bereich der Sicherheit wird GigaDevice GUI-Sicherheitspraktiken für hochzuverlässige Anwendungen untersuchen, indem es die Hardware-Sicherheitsfunktionen von GD32 nutzt. Diese Bemühungen werden Entwicklern dabei helfen, sowohl Anforderungen an die Benutzeroberfläche als auch an die Gerätesicherheit zu erfüllen, und bieten Entwicklern weltweit eine umfassendere Unterstützung bei der Hardware- und Softwareentwicklung.

GigaDevice wird zudem die praktische Zusammenarbeit mit LVGL und anderen bedeutenden Open-Source-Communities fortsetzen, um GD32-Produkte und -Lösungen in ausgereifte und offene Entwicklungsökosysteme zu integrieren und die Reichweite von GD32 unter Entwicklern weltweit weiter auszubauen.

Entwickler sind herzlich eingeladen, die folgenden offiziellen Ressourcen zu besuchen, um mehr über die GD32-Unterstützung zu erfahren und mit der Entwicklung zu beginnen:

GigaDevice GD32-Boards auf der LVGL-Website:

LVGL-Boards GigaDevice GigaDevice auf dem offiziellen LVGL-GitHub:

LVGL GigaDevice GitHub-Repository Offizielles GitHub-Repository von GigaDevice GD32:

GD32 MCU SDK GitHub-Repository

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