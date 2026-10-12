LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Andy Burnham hofft bei dem in wenigen Wochen anstehenden EU-UK-Gipfel auf den Abschluss diverser Abkommen mit der Europäischen Union. Es brauche in vielen Bereichen eine "engere Zusammenarbeit", sagte der Regierungschef vor den Abgeordneten im britischen Unterhaus. Es reiche nicht aus, am Status quo festzuhalten, dieser sei "nicht gut genug". "Schlimmer noch, es wäre eine schwere Pflichtverletzung, sich abzuwenden."

Der EU-UK-Gipfel findet am 20. November in Brüssel statt. Bei dem Treffen sollen laut Burnham eine Reihe von bereits geplanten Abkommen vorangebracht werden, darunter etwa Vereinbarungen zum Handel mit Lebensmitteln und Getränken sowie zum Emissionshandel. Auch im Bereich der Migration - für Burnham eines der zentralen Themen des Gipfels - wolle man die Zusammenarbeit vertiefen, so der Premier.

Exit vom Brexit?



Burnham hatte zuletzt als erster britischer Regierungschef seit dem Brexit konkret von der Möglichkeit zur Rückkehr in die EU gesprochen, der Weg dahin wäre aber auch bei einer Entscheidung für entsprechende Gespräche weit. Großbritannien war im Januar 2020 aus der EU ausgetreten.

Beim Gipfeltreffen wolle man zunächst "ein erfolgreiches Ergebnis" erzielen, sagte Burnham. Anschließend könnten beide Seiten "einen ernsthaften Dialog über die verschiedenen Optionen auf lange Sicht" führen. Zu jedem Zeitpunkt habe dabei jedoch "die britische Öffentlichkeit das Sagen"./pba/DP/he