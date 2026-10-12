Shiba Inu Prognose: Burn-Rate eingebrochen, Shibarium stockt - kann SHIB die Null noch löschen?

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Die SHIB-Burn-Rate ist innerhalb von 24 Stunden um 91 Prozent eingebrochen, und Shibarium verarbeitet gerade einmal 1.323 Transaktionen am Tag. Der Token notiert 93 Prozent unter seinem Allzeithoch bei einer Marktkapitalisierung von 3,11 Milliarden Dollar. 589 Billionen SHIB befinden sich im Umlauf, und das versprochene Shibarium-Upgrade wurde nie bestätigt. Die entscheidende Frage lautet, ob Shiba Inu die nächste Null löschen kann oder ob die Struktur das verhindert. Währenddessen sammelt ein Projekt im Meme-Sektor Millionen, weil es genau die Werkzeuge mitbringt, die SHIB nie gebaut hat. Dieser Artikel prüft die Zahlen und zeigt, wohin das Kapital fließt.

Shiba Inu Prognose Oktober 2026 - Was die aktuellen Zahlen zeigen

SHIB notiert Mitte Oktober 2026 bei rund 0,00000528 Dollar. In den vergangenen 24 Stunden verlor der Token 2,6 Prozent und markierte den tiefsten Stand der Woche, wie CryptoTicker am 8. Oktober berichtete. Die 90-Tage-Spanne reicht von 0,00000411 bis 0,00000610 Dollar, und der aktuelle Kurs zeigt keine klare Richtung. Die Marktkapitalisierung beträgt 3,11 Milliarden Dollar bei 589 Billionen Token im Umlauf.

Shibarium verarbeitete am 7. Oktober nur 1.323 Transaktionen bei einem hinterlegten Kapital von 159.561 Dollar. Das von Zama versprochene Verschlüsselungs-Upgrade wurde im zweiten Quartal 2026 nicht geliefert, und ohne dieses Upgrade fehlt der Kette ein Alleinstellungsmerkmal. Der September-Burn-Report von CoinGabbar zeigt 432,8 Millionen verbrannte SHIB, doch am 28. September brach die Rate um 91 Prozent auf 338.050 SHIB ein.

Insgesamt wurden 410,8 Billionen SHIB verbrannt, etwa 41 Prozent des Gesamtangebots, doch technische Indikatoren bewerten den Token mit 14 Verkaufssignalen als klaren Verkauf. Eine 100-fache Rendite würde eine Marktkapitalisierung von 250 Milliarden Dollar erfordern, und bei stagnierender Infrastruktur lässt SHIB keinen Raum für große Sprünge. Ein Coin, der trotz jahrelanger Burns nicht wächst, verliert Kapital an Projekte, die mit fertigen Werkzeugen und Presale-Preisen antreten.

Pepeto - Der Meme-Coin, der liefert, was SHIB-Halter seit 2021 vermissen

SHIB steckt bei 3,11 Milliarden Dollar Marktwert fest, Shibarium trägt 159.561 Dollar an Kapital, und die Burn-Rate hat gerade 91 Prozent verloren. Pepeto löst genau diesen Widerspruch, denn das Projekt hat seine Infrastruktur vor dem Listing gebaut, nicht danach versprochen.

PepetoSwap ist eine aktive Börse auf Ethereum für den Meme-Handel mit einer Gebühr von 0,00 Prozent und einem getesteten Tagesvolumen von 50 Millionen Dollar. Das macht jeden Trade günstiger als auf Uniswap, wo derselbe Handel 0,30 Prozent kostet. Pepeto betreibt eine aktive Bridge über fünf Blockchains und einen Sicherheitsscanner, der Honeypot-Fallen erkennt, bevor ein Trade durchgeht.

Bei SHIB zirkulieren trotz aller Burns 589 Billionen Token, während Pepetos Gesamtmenge von 420 Billionen feststeht. Der Pepeto-Presale hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, zum aktuellen Stufenpreis von 0,000000188 Dollar. Mehr als 43.000 Halter sind eingestiegen, und der Kauf ist mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte möglich.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, sodass Käufer auf die Sicherheit des Vertrags vertrauen können. Jede Stufe läuft bis zu einem festen Endpunkt, und der Preis steigt, sobald sie schließt. Wer heute kauft, sichert sich den Abstand zur nächsten Preisstufe, und dieser Vorsprung wächst mit jeder Stufe, die schließt.

Ein Binance-Listing rückt näher, weitere Börsen stehen bereit, und dieser geplante Rollout gibt Pepeto eine Klarheit, die den meisten Meme-Coins fehlt. Wer bei SHIB den Einstieg 2021 verpasst hat, findet hier den Preis, den SHIB-Käufer sich im Nachhinein gewünscht hätten.

Fazit

Die Shiba Inu Prognose bleibt gedämpft, solange Shibarium kaum genutzt wird und die Burn-Rate einbricht. SHIB hat dem Markt einen seiner größten Läufe geschenkt, und viele suchen seitdem den nächsten. Genau dort kommt Pepeto ins Spiel, mit einem Presale über 10,38 Millionen Dollar und einem nahenden Binance-Listing. Wer 2021 dabei war, erinnert sich an zwei Gefühle, die Freude beim Wachsen und den Schmerz, zu spät eingestiegen zu sein. Die Stufen schließen nach Zeitplan, jede Schließung hebt den Preis, und wer nach dem Listing einsteigt, zahlt das Vielfache. Der Unterschied zwischen Gewinn und Bedauern liegt diesmal im Kaufdatum.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht es um SHIB im Oktober 2026?

SHIB notiert bei 0,00000528 Dollar mit 14 Verkaufssignalen, einer um 91 Prozent eingebrochenen Burn-Rate und einem Shibarium-Netzwerk, das nur 1.323 Transaktionen am Tag verarbeitet. Eine große Kursbewegung ist erst wahrscheinlich, wenn die Infrastruktur echte Nutzer gewinnt.

Welcher Presale zieht SHIB-Halter im Oktober 2026 an?

Pepeto zieht SHIB-Halter an, weil die Börse, die Bridge und der Sicherheitsscanner bereits aktiv sind und der Presale-Preis noch weit unter dem erwarteten Listing-Preis liegt. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.