Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SPARK) hat den fortschrittlichen industriellen Sharjah-KI-Beschleuniger bei der AI Everything Abu Dhabi lanciert und damit eine globale Plattform hervorgebracht, um KI-orientierte Industrieunternehmen mit hohem Potenzial anzuziehen, voranzubringen und zu skalieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261012466866/de/

Hussain Al Mahmoudi during the launch of the Sharjah Advanced AI Industrial Accelerator at AI Everything Abu Dhabi 2026. (Photo: AETOSWire)

Unter dem Motto "Towards the Super Intelligence Era" (In Richtung der Ära der Superintelligenz) sollen KI-Forschung, -Modelle und -Algorithmen in reale industrielle Anwendungen, Produkte, Pilotprojekte und skalierbare Unternehmen überführt werden.

Teilnehmende Unternehmen erhalten Zugang zu industriellen Testbeds, fortschrittlicher Prototypenentwicklung und -herstellung, Laboratorien, Anlagen für angewandte Forschung und Entwicklung, Mentorate durch Experten, Unterstützung bei Lizenzierung und Unternehmenseinrichtung, Investorenbeziehungen und Marktzugangschancen über das SPARK-Ökosystem sowie Geldpreise.

"Der globale Dialog bewegt sich heute in Richtung eines Phänomens, das einige als Ära der Superintelligenz zu beschreiben beginnen. Die wichtigste Frage ist jedoch nicht, wie wir die Technologie nennen, sondern wie wir Intelligenz in Industrie verwandeln", sagte Hussain Al Mahmoudi, CEO von SPARK

Das Programm hilft Unternehmen, von Algorithmen in die Industrie zu kommen, von Prototypen zu Pilotprojekten, von Pilotprojekten in die Produktion und von Sharjah auf die globalen Märkte und gleichzeitig die Verbindung zu realen Anwendungsfällen in der Industrie und potenziellen Kunden herzustellen.

Der Beschleuniger operiert über ein zweigleisiges globales Modell. Einerseits werden etablierte Technologieunternehmen, führende Industrieunternehmen und Scale-up-Unternehmen angesprochen, andererseits sind Startup-Unternehmen, Forschungsausgründungen und KI-gestützte Industrieunternehmen aus aller Welt im Rahmen einer internationalen offenen Ausschreibung eingeladen, sich zu bewerben.

Zu den Schwerpunktbereichen gehören fortschrittliche Herstellung und Robotik, intelligente Mobilität und autonome Systeme, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Nachhaltigkeit und Wassertechnologien, Landwirtschaft und Lebensmitteltechnologie, KI-Infrastruktur-, Rechen-, Daten- und Bereitstellungstechnologien.

Ausgewählte Unternehmen werden in den Bereichen Technologiestärke, Industrieanwendungen, Skalierbarkeit, geistiges Eigentum, Teamfähigkeit und Potenzial für regionale und globale Bereitstellung geprüft.

Die besten drei Unternehmen erhalten von SPARK 50.000 USD, 30.000 USD und 20.000 USD sowie Chancen für Pilotprojekte, Partnerschaften, Investitionen und Marktexpansion.

Die Teilnehmenden erhalten zudem Zugriff auf spezialisierte Plattformen wie SOILAB, die Anlage von SPARK für fortschrittliche Prototypenentwicklung und -herstellung, das Zentrum für Forschung und Entwicklung im Bereich Wasser und für Innovation, das Labor und Zentrum für Landwirtschaft und Lebensmittel, das Mobilitäts- und Logistikzentrum sowie KI- und Digitalinfrastruktur.

SPARK lädt KI-native und KI-gestützte Industrieunternehmen, Technologiepartner, Investoren, Universitäten und Forschungs- und Entwicklungsorganisationen weltweit ein, Interesse an der Teilnahme zu bekunden und die Möglichkeiten zum Testen, Validieren und Kommerzialisieren von Technologien der nächsten Generation und zu deren Skalierung von Sharjah auf die internationalen Märkte zu nutzen. Hier bewerben

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261012466866/de/

Contacts:

Yacoub Al Tahtamouni, SPARK

Mobil: +971507780407, E-Mail: yaltahtamouni@srtip.ae