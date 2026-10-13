Globale Anbieter können marktführende Calix SmartLife-Anwenderapplikationen zügig in prplOS-Implementierungen bereitstellen und so den Märkten für Privathaushalte, Unternehmen, Mehrfamilienhäuser und Community-WLAN differenzierte Nutzererlebnisse bieten, ohne dabei Abstriche bei der Auswahl von Gateways, Chipsätzen oder Infrastruktur machen zu müssen

Calix, Inc. (NYSE: CALX) gab heute bekannt, dass die marktführenden SmartLife-Anwendungen, die von Millionen von Abonnenten genutzt und weltweit von mehr als 1.000 Dienstanbietern bereitgestellt werden, nun auch für Geräte mit prplOS verfügbar sind. Die SmartLife-Abonnentenanwendungen wurden für den Einsatz in offenen, prpl-konformen Verwaltungsumgebungen entwickelt und bieten globalen Anbietern einen schnelleren Weg, differenzierte Erlebnisse in großem Maßstab bereitzustellen, ohne dass langwierige, maßgeschneiderte Integrationen über einzelne Hardwareplattformen hinweg erforderlich sind. Anbieter können hochwertige Erlebnisse zügig auf den Markt bringen dies stärkt die Kundenbindung und hilft ihnen, sich im Wettbewerb besser zu behaupten, während sie ihre Märkte und Abonnentensegmente ausweiten.

Die SmartLife-Anwendungen, die im Laufe jahrelanger praktischer Einsatzerfahrung weiterentwickelt wurden, umfassen SmartHome für Privatkunden, SmartBiz für kleine Unternehmen, SmartMDU für Mehrfamilienhäuser sowie SmartTown (kompatibel mit Wi-Fi Alliance Passpoint) für Gemeinden. Diese Anwendungen bieten Funktionen wie fortschrittliche Cybersicherheit, Kindersicherung, gemeindeweites WLAN sowie speziell entwickelte Lösungen für kleine Unternehmen und Mehrfamilienhäuser. Bei Hunderten von Anbietern hat SmartLife messbare Steigerungen bei Umsatz, betrieblicher Effizienz und Kundenzufriedenheit erzielt. So hat SmartHome beispielsweise dazu beigetragen, den Net Promoter Score (NPS) in den 90ern zu erreichen und den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) um 20 Prozent zu steigern. Mithilfe von SmartBiz konnten Anbieter Geschäftskunden schneller aktivieren, den Gesamt-ARPU um 35 Prozent steigern und den ARPU im Bereich der Glasfaseranschlüsse für Geschäftskunden verdoppeln.

Dr. Leonard Dauphinee, President der prpl-Stiftung, erklärte: "Offene Plattformen bieten Netzbetreibern mehr Freiheit für Innovationen in einem breit gefächerten Geräte-Ökosystem. Die Einbindung der Calix-Teilnehmeranwendungen in das prpl-Ökosystem verschafft Netzbetreibern mehr Flexibilität bei der Differenzierung ihrer Dienste und steigert gleichzeitig den Nutzen einer offenen Plattform. Wir freuen uns sehr, Calix im prpl-Ökosystem willkommen zu heißen."

SmartLife-Anwendungen können nun in bestehenden, prpl-konformen ACS/USP-Verwaltungsumgebungen betrieben werden. Dadurch wird das Nutzererlebnis von Calix-Kunden über alle unterstützten prplOS-Gateways hinweg erweitert, während die Wahlfreiheit der Anbieter hinsichtlich Gateways, Chipsätzen und Infrastrukturumgebungen gewahrt bleibt. Dies baut auf dem langjährigen Engagement von Calix für offene Industriestandards auf und bietet globalen Anbietern größere Flexibilität bei der Einführung differenzierter Nutzererlebnisse in Umgebungen mit Geräten verschiedener Hersteller. SmartLife auf prplOS lässt sich zudem mit der KI-nativen Calix One-Plattform verbinden, wodurch Anbieter die Personalisierung und Automatisierung im Laufe der Zeit weiter ausbauen können.

Stephen Wilson, leitender Chefanalyst bei Omdia, erklärte: "Globale Anbieter standen in der Vergangenheit vor dem Dilemma, sich entweder für die Aufrechterhaltung einer herstellerunabhängigen Infrastruktur oder für die schnelle Einführung differenzierter Teilnehmeranwendungen entscheiden zu müssen. Durch die Kombination der Offenheit von prpl mit den Calix SmartLife-Teilnehmeranwendungen lässt sich dieses Dilemma beseitigen und die Innovation im Dienstleistungsbereich beschleunigen. Calix verfügt über ein ausgereiftes Portfolio, das durch jahrelangen Praxiseinsatz bei Millionen von Teilnehmern geprägt ist und Anbietern einen bewährten Weg zu differenzierten Diensten auf prpl-konformen Plattformen bietet."

Shane Eleniak, Chief Product Officer bei Calix, erklärte: "Globale Anbieter sollten nicht Jahre damit verbringen müssen, neue Anwendungen zu entwickeln, zu integrieren und zu optimieren, um ihren Kunden ein einzigartiges Nutzererlebnis zu bieten. Wir haben SmartLife durch den Einsatz in der Praxis und das Feedback von Millionen von Kunden weiterentwickelt und diese Anwendungen kontinuierlich intuitiver, nützlicher und wertvoller gestaltet. Diese ausgereifte Lösung bietet Anbietern einen schnelleren und einfacheren Weg zur Einführung marktführender Dienste. Die Unterstützung von SmartLife auf prpl erweitert die Vision, die wir mit EXOS auf Calix One etabliert haben: eine Architektur, die Anbietern Auswahlmöglichkeiten und Flexibilität bietet und es ihnen gleichzeitig erleichtert, ihren Kunden differenzierte Erlebnisse zu bieten."

Erfahren Sie, wie die Calix SmartLife-Anwenderanwendungen es globalen Anbietern ermöglichen, personalisierte Erlebnisse in großem Maßstab bereitzustellen.

Calix, Inc. (NYSE: CALX) ist ein Anbieter von KI-Plattformen, der es Dienstleistern ermöglicht, ihre Geschäftsabläufe zu transformieren und die Bereitstellung einzigartiger Kundenerlebnisse zu beschleunigen damit sie auf den Märkten und in den Gemeinden, in denen sie tätig sind, wettbewerbsfähig bleiben und erfolgreich sein können.

Mithilfe der KI-integrierten Calix One-Plattform können Dienstleister auf sichere und datenschutzkonforme Weise agentische KI neben ihren menschlichen Teams einsetzen, um neue Kunden zu gewinnen, die Umsätze mit bestehenden Kunden zu steigern und die Kundenbindung in den Bereichen Privatkunden, Geschäftskunden, Kommunalwesen und Mehrfamilienhäuser zu stärken. Mehr als 1.200 Kunden unterschiedlicher Größe nutzen die Calix One-Plattform, die im Laufe von 15 Jahren mit Investitionen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar weiterentwickelt wurde.

Die Innovationszyklen von Calix werden durch eine solide Bilanz und eine "People-First"-Kultur gestützt, die regelmäßig breite Anerkennung in der Branche findet allein seit 2025 wurden 81 Auszeichnungen für Unternehmenskultur und Innovation gewonnen, und im Jahr 2026 wurde das Unternehmen in die Liste der "100 Best Companies to Work For" des Magazins Fortune aufgenommen.

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