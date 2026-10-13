Erfolgreiche Integration des EchoShield-Radars in die autonome Bullfrog-Waffenstation von ACS ermöglicht präzise Verfolgung und bezahlbare kinetische Bekämpfung bei Land- und Seeeinsätzen.

Echodyne, das auf Radarplattformen spezialisierte Unternehmen, und ACS, ein Präzisionsrobotikunternehmen für Verteidigung, gaben heute die Unterzeichnung einer strategischen Kooperationsvereinbarung zur Beschleunigung der Entwicklung, Demonstration und Bereitstellung integrierter Lösungen für Systeme zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge (Counter-Unmanned Aircraft System, C-UAS) bekannt. Die Vereinbarung begründet die Zusammenarbeit an den Hardware- und Software-Roadmaps von Echodyne für kommerziellen C-UAS-Hochleistungsradar und den Fähigkeiten der robotischen Bullfrog-Waffenstation von ACS und folgt auf die kürzliche Bekanntgabe der Auszeichnung beider Unternehmen durch die Joint Interagency Task Force 401 im Rahmen von Domestic Shield, des JIATF-401 C-UAS Marketplace sowie weiterer kritischer Anforderungen im Bereich der Drohnenabwehr.

Bullfrog vereint Computervision, autonome Steuerung und Präzisionsrobotik mit vorhandenen Waffensystemen, um die Erkennung, Verfolgung, Identifizierung und Bekämpfung unbemannter Bedrohungen zu ermöglichen. Durch die Integration der präzisen Radarverfolgungsdaten von Echodyne wird diese Fähigkeit um persistente Angaben zur Position im Luftraum erweitert. Dies wiederum ermöglicht eine frühere Wahrnehmung und eine extrem zuverlässige Zielverfolgung, was die Fähigkeit von Bullfrog verbessert, Sensoren schnell auszurichten, die Kontrolle über den Umgang mit Bedrohungen zu behalten und effektive Feuerleitlösungen zu entwickeln.

Durch die Kooperation wird die Verschmelzung mehrerer Quellen hochwertiger Sensordaten zur Optimierung der Waffensystemleistung stärker in den Fokus von ACS gerückt. EchoShield generiert präzise Positions- und Geschwindigkeitsdaten für verschiedenste Drohnenarten und Flugprofile und unterstützt dadurch eine schnellere Zielerfassung und erhöht die Zeit, die zur Bewertung und Bekämpfung eingehender Bedrohungen zur Verfügung steht. Durch die offenen Schnittstellen des Systems können Radardaten direkt in Bullfrog und die breiteren Steuerungs- und Kontrollplattformen fließen.

"Die Wirksamkeit von Systemen zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge beginnt mit Datenqualität", sagte Eben Frankenberg, CEO von Echodyne. "Bullfrog vereint Robotik, KI und allgemein verfügbare Waffen, um eine der dringendsten Herausforderungen zu lösen, denen sich Verteidigungskräfte heute gegenübersehen. Durch die Kombination der autonomen Waffenstation von ACS und der Präzision des EchoShield-Radars entsteht eine äußerst leistungsfähige und wirtschaftlich skalierbare Lösung für die Vereinigten Staaten und verbündete Kunden im Land- und Seebereich."

Die patentierte MESA-Radararchitektur von Echodyne liefert ESA-Leistung in kompakten Systemen, die sich durch geringe Größe, geringes Gewicht, geringen Stromverbrauch und geringe Kosten auszeichnen. EchoShield ist ein kommerzieller Standardradar, der unter Verwendung kommerzieller Materialien, Prozesse und Lieferketten produziert wurde. Die Kombination wiedergabegetreuer Daten, offener Integration und kommerzieller Skalierbarkeit passt hervorragend zum Ansatz von ACS, die wirtschaftlichen Gegebenheiten der Systeme zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge zu verändern.

In der integrierten Lösung wird ein kommerziell hergestellter Radar mit standardmäßigen Waffen und Munitionen gepaart, wodurch sich eine präzise Erkundung und kinetische Bekämpfung ergibt, ohne die wiederkehrenden Kosten und die begrenzte Munitionskapazität spezialisierter Raketenabfangjäger. "Bullfrog soll vorhandene Waffen in präzise, autonome Verteidigungssysteme verwandeln und bei jedem Einsatz die besten verfügbaren Daten bereitstellen", sagte Mike Wior, Mitgründer und CEO von ACS. "Die kommerzielle Radartechnologie von Echodyne liefert die präzisen, wiedergabegetreuen Verfolgungsdaten, die wir benötigen, um Bedrohungen früher zu identifizieren, sie unter Kontrolle zu halten und effektive kinetische Ergebnisse zu liefern. Unsere Partnerschaft ermöglicht zudem Verteidigung in Bewegung, was dazu beiträgt, Soldaten auch während des Manövrierens vor Drohnen zu schützen. Gemeinsam schaffen wir eine skalierbare Lösung, die das Bewusstsein von Soldaten schärft, ihnen mehr Zeit für Entscheidungen gibt und die günstige Bekämpfung von Drohnen auf operativer Ebene ermöglicht."

Seeeinsätze sind ein wichtiger Schwerpunkt der Kooperation. Durch die kompakte Architektur von Bullfrog und die Möglichkeit, es auf bemannten und unbemannten Plattforen einzusetzen, eignet es sich gut für den Schutz von verteilten Seestreitkräften und Küsteninfrastruktur. EchoShield wird zunehmend in unbemannte Überwasserschiffe für maritimes Bewusstsein und C-UAS-Einsätze integriert, wo es auf kompakte Größe, geringen Stromverbrauch, Einsatz in Bewegung und präzise domänenübergreifende Verfolgung ankommt.

Gemeinsam statten sie Seeplattformen mit einer integrierten Sensor-Effektor-Funktion aus: Erfassung und Verfolgung der Aktivitäten im Luftraum und auf der Oberfläche, Steuerung von Präzisionsrobotik und Ermöglichung einer schnellen Reaktion seitens der Bediener.

Echodyne und ACS werden integrierte Tests fortsetzen und an Demonstrationen des US-Kriegsministeriums teilnehmen, um das kombinierte System unter einsatznahen Bedingungen zu bewerten. Die Unternehmen erwarten, dass diese Aktivitäten Erkenntnisse für die weitere Produktintegration liefern und Kundenanforderungen im Hinblick auf Einsätze zum Schutz ortsfester Standorte, mobile Einsätze, Expeditionseinsätze und maritime Einsätze unterstützen.

Die strategische Kooperationsvereinbarung demonstriert den Einsatz beider Unternehmen für offene Architekturen, schnelle Integration, kommerzielle Herstellung und günstige Systeme, die in dem Maßstab eingesetzt werden können, der zur Abwehr der sich weiterentwickelnden unbemannten Bedrohungen erforderlich ist.

Über Echodyne

Echodyne, das Radarplattform-Unternehmen, ist ein US-amerikanischer Innovator und Hersteller fortschrittlicher Radarlösungen für den Verteidigungs-, staatlichen und kommerziellen Markt. Die firmeneigene MESA-Architektur des Unternehmens stellt einen seltenen technologischen Durchbruch in der modernen Radartechnik und im Radardesign dar. Die innovative MESA-Technologie von Echodyne nutzt Standardmaterialien und -fertigungsverfahren, um die Stückkostenbarrieren für Hochleistungsradare zu durchbrechen. Das Ergebnis ist ein halbleiterbasiertes, exportfähiges kommerzielles Radar mit geringen SWaP-Werten und fortschrittlichen Softwarefunktionen, das außergewöhnliche Leistung, Datenintegrität und Lageerfassung bietet. Weitere Informationen finden Sie unter Echodyne.com.

Über Allen Control Systems

ACS ist ein Unternehmen für Präzisionsrobotik im Verteidigungsbereich, das autonome Waffensysteme entwickelt, um eine neue Sicherheitsära für Amerika und dessen Verbündete einzuläuten. ACS entwickelt Funktionen, bei denen Computervision, autonome Steuerung und Präzisionsrobotik kombiniert werden, um Bedrohungen für militärische Ziele und wichtige Infrastruktur abzuwehren, und zwar für einen Bruchteil der Kosten konventioneller Abfangjäger. Das Kernprodukt von ACS, Bullfrog, ist eine einzigartige KI-gestützte Waffenstation, die vorhandene Waffen in extrem präzise Systeme zur Drohnenabwehr verwandelt. Bullfrog wird von den US-Streitkräften eingesetzt, und ACS hat Verträge mit der US-Armee, der US-Marineinfanterie und dem Special Operations Command. Sitz des Unternehmens ist Austin, Texas, wo es einen bedeutenden Produktionsstandort betreibt. Zudem hat das Unternehmen Büros in Alexandria, Virginia, und ein Innovationszentrum in Huntsville, Alabama. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.allencontrolsystems.com.

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