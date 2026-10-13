BNB Prognose bei 749 Dollar, warum 2 Millionen RWA-Halter den Kurs noch nicht zum Rekord tragen

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Die BNB Prognose bekommt an diesem Wochenende neuen Stoff, denn BNB Chain hat als erste Blockchain die Marke von 2 Millionen Haltern tokenisierter Sachwerte geknackt. Trotzdem notiert BNB bei rund 749 Dollar und damit etwa 45 Prozent unter seinem Rekordhoch vom Oktober 2025. Das Netzwerk wächst also schneller als der Kurs, und genau diese Lücke macht die BNB Prognose gerade so spannend. Gleichzeitig zeigt eine neue Analyse, dass sich das Kapital großer Marktmacher ganz woanders sammelt. Steckt in BNB ein unterschätzter Nachzügler, oder ist die Luft nach oben dünner, als die Zahlen vermuten lassen? Die Daten liefern eine überraschend klare Antwort.

BNB Prognose zwischen Rekord bei Sachwerten und einem Kurs unter 750 Dollar

Laut CoinDesk notiert BNB an diesem Samstag bei 749,24 Dollar und liegt damit 1,37 Prozent höher als vor 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung beträgt knapp 100 Milliarden Dollar, womit BNB weiter auf Platz vier am Markt steht. Das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden fällt mit rund 216 Millionen Dollar allerdings auffallend dünn aus. Der Kurs bewegt sich damit fast im Gleichschritt mit dem breiten Markt, der sich nach dem Ausverkauf zur Wochenmitte langsam erholt.

Die stärkeren Nachrichten kommen aus dem Netzwerk selbst. Wie Bitcoin.com berichtet, hat BNB Chain als erste Blockchain mehr als 2 Millionen Halter tokenisierter Sachwerte erreicht und hält damit rund 40 Prozent aller RWA-Halter. Allein der Marktwert tokenisierter Aktien auf BNB Chain stieg innerhalb einer Woche um mehr als 106 Millionen Dollar. Für eine langfristige BNB Prognose ist das ein starkes Fundament, denn echte Nutzung schafft Nachfrage. Eine aktuelle Untersuchung von CoinDesk Research zeigt aber auch die Kehrseite.

Seit dem Crash vom 10. Oktober 2025 haben sich die Orderbücher von Bitcoin und Ether gefüllt, während die Liquidität bei Altcoins stetig schrumpft. Marktmacher konzentrieren ihr Kapital auf die größten Coins, und BNB muss um jeden neuen Dollar kämpfen. Für die kurzfristige BNB Prognose bedeutet das Geduld. Selbst ein Anstieg bis zum Rekord von rund 1.370 Dollar wäre ein Plus von etwa 83 Prozent, das Monate dauern dürfte. Ein solider Trade also, nur ist er längst wie einer bewertet. Wer heute frühe Renditen sucht, schaut auf Projekte, deren Preis ihrer Entwicklung noch nicht gefolgt ist.

Während die BNB Prognose Geduld verlangt, ist Pepeto der Einstieg, dem der Preis noch nicht gefolgt ist

Genau hier erzählt Pepeto eine Geschichte, die keine BNB Prognose erzählen kann. Anleger haben bereits mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale investiert, und jede Runde füllt sich schneller als die vorherige. Der Grund ist einfach, denn hier wartet kein Whitepaper auf ein Produkt, sondern die Werkzeuge stehen schon vor dem Listing im Mittelpunkt.

Hinter Pepeto steht der Architekt, der den ursprünglichen Pepe-Coin geschaffen hat, unterstützt von einem ehemaligen Binance-Experten, der das Exchange-Listing vorantreibt. Herzstück ist eine Cross-Chain-Bridge, die Token ohne Gebühren zwischen Blockchains bewegt, sodass genau der Betrag ankommt, den ein Trader abschickt. Dieses geschützte Kapital läuft danach durch PepetoAI, einen Risiko-Scorer, der jeden Trade vom Einstieg bis zum Ausstieg bewertet, bevor die Position aktiv wird. Das eine Werkzeug hält Ihr Geld über alle Chains hinweg vollständig, das andere zeigt Ihnen, ob sich ein Trade überhaupt lohnt.

Zusammen bieten beide Werkzeuge etwas, das bisher kaum ein Memecoin schon in der Presale-Phase hatte, nämlich echten Schutz, der bereits vor dem Listing-Tag eingebaut ist. Der Presale-Preis liegt aktuell bei 0,000000188 Dollar, und die Zugkraft deutet darauf hin, dass der Markt diesen Einstieg noch gar nicht richtig entdeckt hat.

SolidProof hat den kompletten Code samt dem Angebot von 420 Billionen Token geprüft und verifiziert, noch bevor die erste Presale-Runde öffnete, was Anlegern ein Sicherheitsniveau gibt, das viele frühe Projekte schlicht nicht vorweisen können. Gebührenfreie Werkzeuge, ein geprüfter Code und das erwartete Binance-Listing als nächster großer Schritt bringen frühe Wallets in Position, bevor die breite Masse aufmerksam wird. Auf pepetocoin.com lässt sich in Echtzeit verfolgen, wie sich die Runden füllen.

Fazit

Die BNB Prognose zeigt ein starkes Netzwerk, dessen Kurs bei knapp 750 Dollar noch auf frisches Kapital wartet. Der Presale von Pepeto füllt sich dagegen mit Geld von Wallets, die den Listing-Tag längst durchgerechnet haben. Pepe folgte vor seinem Listing einem ähnlichen Muster, und auch bei DOGE bauten frühe Käufer große Positionen auf, bevor die Masse verstand, was passiert. Bei fast 100 Milliarden Dollar Marktwert sieht keine BNB Prognose solche Sprünge vor, ein Presale-Token startet dagegen ganz unten. In sechs Monaten werden diejenigen über den heutigen Presale-Preis sprechen, die jetzt handeln. Das erwartete Binance-Listing könnte dieses Fenster endgültig schließen, und dann wird der heutige Einstieg zu dem, den sich alle anderen gewünscht hätten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die BNB Prognose für Oktober 2026 aus?

Die BNB Prognose bleibt vorsichtig optimistisch. BNB notiert bei rund 749 Dollar, doch die schwache Liquidität bei Altcoins bremst schnelle Sprünge.

Warum gilt Pepeto als interessanter Presale?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Cross-Chain-Bridge und den Risiko-Scorer PepetoAI, ist von SolidProof auditiert und hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Details zeigt die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.