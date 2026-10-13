XRP Prognose am 10. Oktober, warum der XRP Kurs trotz Ledger-Upgrade bei 1,40 Dollar feststeckt

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Die XRP Prognose bekommt an diesem Wochenende einen neuen Prüfstein, denn das XRP Ledger hat innerhalb von zwei Tagen drei Upgrades aktiviert. Batch-Transaktionen und eine neue Rechtevergabe für Konten sollen das Netzwerk für Banken und Institutionen attraktiver machen. Der Kurs reagiert darauf bisher kaum und notiert bei rund 1,40 Dollar. Auf Wochensicht steht sogar ein Minus von mehr als 5 Prozent, und der Abstand zum Rekordhoch beträgt über 60 Prozent. Warum zündet die Technik nicht, und was bedeutet das für die XRP Prognose der kommenden Wochen? Die Zahlen hinter dem Stillstand erzählen eine klarere Geschichte, als der Chart vermuten lässt.

XRP Prognose und XRP Kurs, neue Ledger-Funktionen treffen auf einen müden Markt

Wie CoinGecko meldet, hat das XRP Ledger am 8. und 9. Oktober die Funktionen Batch und Permission Delegation freigeschaltet. Mit Batch können Nutzer bis zu acht Transaktionen bündeln, die nur gemeinsam gelingen oder scheitern. Das ist für Abrechnungen, Atomic Swaps und komplexe Geschäfte von Institutionen interessant. Die neue Rechtevergabe erlaubt Unternehmen, Mitarbeitern begrenzte Kontozugriffe zu geben. Am Samstag folgte die Meldung, dass ein kritischer Fehler im Ledger behoben wurde und Evernorth seine auf die Nasdaq ausgerichtete Fusion abgeschlossen hat.

Für die XRP Prognose ändert das bisher wenig. Laut Coinbase kostet XRP rund 1,40 Dollar und liegt damit etwa 11 Prozent unter dem Hoch vom 23. September. Im Jahresvergleich hat der Token rund 41 Prozent verloren. Käufer der Spot-ETFs auf XRP liegen im Schnitt etwa 13 Prozent im Minus, dennoch fließt weiter frisches Geld zu. Innerhalb von 24 Stunden bewegte sich der Kurs nur zwischen 1,38 und 1,41 Dollar.

Für die XRP Prognose heißt das, dass gute Nachrichten derzeit eher einen Boden unter dem Kurs schaffen als einen echten Ausbruch auslösen. Um das alte Rekordhoch von 3,84 Dollar zu erreichen, müsste sich der Kurs mehr als verdoppeln. Bei einem Börsenwert nahe 90 Milliarden Dollar braucht selbst ein Plus von 50 Prozent enorme neue Zuflüsse. Genau deshalb richten viele Anleger ihren Blick auf Projekte, deren Kurs noch nicht von Milliarden bestimmt wird.

Während die XRP Prognose stockt, fließt das Presale-Kapital zu Pepeto

Drei Upgrades in zwei Tagen haben den XRP Kurs nicht über 1,41 Dollar gehoben, und genau diese Lücke zwischen Fortschritt und Preis lenkt Kapital in eine andere Richtung. Pepeto folgt dagegen einem völlig anderen Zeitplan, denn hier zählt nicht die Erholung von einem alten Hoch, sondern der Abstand zwischen Presale und Börse. Im Presale wurden bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und ein ehemaliger Binance-Experte im Entwicklerteam steuert das Projekt auf die Notierung zu.

Das Kapital fließt weiter, weil die Werkzeuge etwas für die Wallet leisten und nicht nur in einer Präsentation gut aussehen. Über die Cross-Chain-Bridge wandert Geld in jede Position, die ein Händler als Nächstes aufbauen will, egal auf welcher Blockchain. Die gebührenfreie Swap-Engine streicht jede Handelsgebühr bei jedem Trade auf jeder Kette, und genau diese Ersparnis fließt in neue Positionen. Bevor sich das Geld bewegt, prüft der PepetoAI Risk Scorer den Trade von der Eröffnung bis zum Schließen der Position, sodass die Wallet weiß, worauf sie sich einlässt. So entsteht aus drei Bausteinen ein Kreislauf ohne Gebühren und mit vollem Schutz.

Dieser Kreislauf kann sich verstärken, weil das Gesamtangebot von 420 Billionen Token aktiv verbrannt wird, während der Presale weiter Käufer anzieht. Noch kostet ein Token im Presale nur 0,000000188 Dollar, doch jede neue Stufe schiebt diesen Preis nach oben. Vor dem Start des Verkaufs hat SolidProof den Smart Contract vollständig kontrolliert und bestätigt, was Käufern die Gewissheit gibt, dass der Code unabhängig geprüft wurde.

Die erwartete Notierung an Binance ist der Moment, in dem jede Position zum Börsenpreis bewertet wird. Sobald das geschieht, dürfte der heutige Einstieg nicht mehr existieren. Die Wallets, die jetzt kaufen, wissen genau, wie dieser Moment aussieht. Sie setzen nicht auf eine Erholung von 1,40 Dollar, sondern auf den Abstand zwischen Presale-Preis und Börsenbewertung. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, könnte genau diesen Abstand als Rendite mitnehmen, während spätere Käufer bereits den Börsenpreis zahlen.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt ein Netzwerk, das besser wird, während der Kurs kaum reagiert. Nach dieser XRP Prognose bleibt der Token bei 1,40 Dollar eine Erholungswette, die bei 90 Milliarden Dollar Marktwert Quartale braucht. Bei Pepeto könnte der Sprung vom Presale-Preis zur Börse mehr Rendite bringen als ein Jahr XRP-Erholung. Wer mit frühem XRP große Wallets aufbaute, war nicht klüger als andere, sondern schneller. Die besten Einstiege verschwinden in Tagen statt Monaten, und Pepetos Presale-Fenster gehört dazu. Wer wartet, könnte erleben, wie sich das Fenster Stufe für Stufe schließt, bis der Preis der Börse gehört und der Einstieg Erinnerung ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für Oktober 2026?

Die XRP Prognose bleibt kurzfristig seitwärts, denn trotz der Ledger-Upgrades notiert XRP bei rund 1,40 Dollar. Die Fed-Sitzung Ende Oktober könnte die nächste Richtung vorgeben.

Ist der Pepeto Presale noch offen?

Ja, der Pepeto Presale läuft noch, hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und wurde von SolidProof auditiert. Kaufen können Sie über die offizielle Pepeto-Website pepetocoin.com.