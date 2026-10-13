Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer Low-Power- und Plattform-Firmware, gab heute die neueste Version seines Lattice Sentry-Lösungsstacks (v5.0) bekannt, der branchenweit ersten Lösung für Plattform-Firmware-Resilienz (PFR) und Attestierung, die Post-Quanten-Kryptografie (PQC) unterstützt. Lattice Sentry erweitert die Führungsposition von Lattice im Bereich der Post-Quanten-Kryptografie vom Silizium auf einen vollständigen Plattform-Sicherheitsstack und bietet nun CNSA 2.0-konformen, NIST-konformen Schutz für KI-Rechenzentren und kritische Infrastrukturen. Damit erhalten Systementwickler einen validierten, produktionsreifen Weg zu quantenresistenter Sicherheit.

Lattice Sentry baut die Führungsposition des Unternehmens im Bereich PQC weiter aus und kombiniert das branchenweit erste CNSA 2.0-konforme FPGA-Portfolio mit der Plattform-Management-Software von AMI, um eine vollständige, integrierte Plattform-Sicherheitslösung bereitzustellen.

"Die KI-Infrastruktur und die Bedrohungslage entwickeln sich rasant weiter. Plattform-Firmware ist zu einem primären Angriffsvektor geworden, und das Quantenzeitalter wird jahrzehntelange Annahmen zur Sicherheit auf den Kopf stellen", sagte Mamta Gupta, Vice President für Geschäftsentwicklung im Bereich Compute Communications bei Lattice Semiconductor. "Kunden müssen sich heute nicht mehr zwischen Sicherheit und Quantentauglichkeit entscheiden. Lattice Sentry bietet beides und festigt damit unsere Führungsposition im Bereich der sicheren, deterministischen Steuerung für KI-Infrastrukturen."

Der Lattice Sentry-Lösungsstack (v5.0) ermöglicht es Systementwicklern, quantenresistente Plattformen zu entwickeln, und zwar durch:

Ausfallsicherheit der Plattform-Firmware NIST SP800-193-konformer Schutz, Erkennung und autonome Wiederherstellung von BIOS, BMC und anderer Board-Firmware Krypto-Agilität mit Anti-Rollback-Schutz Sichere Firmware-Updates, Schlüsselvergabe und -widerruf sowie sichere Außerbetriebnahme

Post-Quanten- und klassische Kryptografie CNSA 2.0-konforme PQC: ML-DSA, LMS und XMSS zur Authentifizierung; ML-KEM zum Schlüsselaustausch; LMS und XMSS zur hashbasierten Signaturprüfung im Hinblick auf langfristige kryptografische Flexibilität Klassische Kryptografie, einschließlich ECDSA und AES-GCM

Hardware-Attestierung und Identitätsprüfung Sicherheitsprotokoll- und Datenmodell (SPDM)-basierte Gerätebeglaubigung über Server und Rack-Infrastruktur hinweg Kryptografische Identitäts- und Messverfahren auf Basis der "Device Identifier Composition Engine" (DICE) zur Gewährleistung der Integrität von Lieferketten und Plattformen Multi-Device-Attestierung für dezentrale Rack-Umgebungen

AMI Tektagon PQC-Ausfallsicherheit End-to-End-Framework für PQC-gestützte Bereitstellung, Zertifizierung, Firmware-Updates und Lebenszyklusmanagement vorab validiertem Silizium und einem Software-Stack, die eine schnellere Bereitstellung ermöglichen



Lattice Sentry bietet einen umfassenden Weg von der Evaluierung bis zur Serienreife, einschließlich einer vollständig validierten Referenzplattform, einer bewährten IP-Bibliothek, der Design-Tools Lattice Radiant, Lattice Propel und AMI Tektagon sowie einsatzbereiter Demos. Demo-Boards und maßgeschneiderte Entwicklungsdienstleistungen sind ab sofort verfügbar.

Erleben Sie branchenführende Plattform-Sicherheit auf dem OCP Global Summit 2026

Lattice Sentry und weitere PQC-Lösungen werden auf dem OCP Global Summit 2026 vom 13. bis 15. Oktober am Stand A53-A54 im San Jose Convention Center in San Jose, Kalifornien, umfassend vorgestellt. Die Vorführungen umfassen die Ausfallsicherheit der Plattform-Firmware, flash-freie Boot-Architekturen, Management und Telemetrie auf Rack-Ebene, quantenresistente Sicherheit, KI-gestützte Sensoraggregation sowie Technologien für das Management offener Infrastrukturen. Um mehr über die Teilnahme von Lattice am OCP Global Summit 2026 zu erfahren einschließlich Keynotes und Fachvorträgen, vorgestellter Vorführungen sowie Gelegenheiten zu Gesprächen -, besuchen Sie bitte die OCP-Veranstaltungswebseite.

Unterstützende Ressourcen

Erfahren Sie mehr über den Lattice Sentry-Lösungsstack auf der Website und im Blog.

Erfahren Sie mehr über AMI Tektagon

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Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer Bausteine mit geringem Stromverbrauch und Plattform-Firmware. Wir lösen die Herausforderungen unserer Kunden vom Edge bis zur Cloud in den wachsenden Märkten für Rechenleistung, Kommunikation, Industrie und Embedded-Systeme. Durch die Ergänzung um die branchenführenden, siliziumneutralen Plattform-Firmware- und Infrastruktur-Management-Lösungen von AMI bietet Lattice nun die branchenweit umfassendste Plattform für sicheres Management und Steuerung von Cloud- und KI-Rechenzentrumsinfrastrukturen. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen es unseren Kunden, ihre Innovationskraft schnell und einfach zu entfalten, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen. Weitere Informationen zu Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn, X, YouTube, Facebook, WeChat sowie Weibo.

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