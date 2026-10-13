Binnen eines Monats fiel der Goldpreis um rund 7 % auf 4.136 USD je Unze. Trotz dieser Korrektur bleibt das Transaktionstempo in Nevadas Walker-Lane-Trend hoch. Große Bergbaukonzerne nutzen das nach wie vor attraktive Preisniveau für bilanzielle Bereinigungen. Gleichzeitig sichern sich agile Entwicklungsunternehmen durch gezielte Zukäufe strategisch bedeutende Liegenschaften. Das Kalkül dahinter folgt einer klaren Logik: Vorhandene Unzen im Boden abzulösen ist oft günstiger als Neuentdeckungen zu machen. Findige Anleger können von der Entwicklung in Nevada profitieren.
Enthaltene Werte: CA50732M1014,CA06849F1080,US6516391066Den vollständigen Artikel lesen ...
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