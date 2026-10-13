An der Börse zählen vor allem Fakten. So sorgen etwa neue Studienergebnisse, gute Zahlen und operative Rekorde bei Anlegern für erhöhtes Interesse und führen nicht selten auch zu steigenden Kursen. Bei diesen drei Aktien sollten Investoren näher hinschauen: Bei BioNxt Solutions rückt die erste Humanstudie näher, CrowdStrike meldet ein Rekordquartal und Shell profitiert von außergewöhnlich hohen Raffineriemargen. Drei grundverschiedene Aktien - und drei Chancen mit ebenso unterschiedlichen Risiken. Wir nehmen die spannenden Titel im Aktien-Check näher unter die Lupe.
Enthaltene Werte: CA0909741062,US22788C1053,GB00BP6MXD84Den vollständigen Artikel lesen ...
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