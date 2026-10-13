XRP Prognose aktuell, Ripple-Token fällt vor Evernorth-Start an der Nasdaq mit 473 Millionen XRP

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Die XRP Prognose steckt in einem seltsamen Widerspruch, denn ausgerechnet vor dem größten institutionellen Termin des Monats fällt der Kurs. XRP hat in dieser Woche rund zehn Prozent verloren und notiert am Samstag nur noch bei etwa 1,40 Dollar. Dabei startet am Montag Evernorth an der Nasdaq, ein von Ripple unterstütztes Unternehmen mit rund 473 Millionen XRP in der Kasse. Eigentlich müsste so eine Nachricht die XRP Prognose aufhellen, doch die Händler schließen Positionen, statt neue zu eröffnen. Reicht der Börsenstart am Montag, um die Stimmung zu drehen, oder ist der Weg nach oben längst steiniger als gedacht?

XRP Prognose vor dem Evernorth-Debüt, Ripple-Kurs fällt trotz Nasdaq-Nachricht

Evernorth hat die Fusion mit der Mantelgesellschaft Armada abgeschlossen, wie U.Today unter Berufung auf eine Meldung bei der US-Börsenaufsicht berichtet. Ab Montag, dem 12. Oktober, soll die Aktie unter dem Kürzel XRPN an der Nasdaq starten, ausgestattet mit rund 473 Millionen XRP und etwa 300 Millionen Dollar in bar.

Am Markt kommt davon bislang wenig an, und genau das belastet die XRP Prognose. Der Token verliert auf Wochensicht rund zehn Prozent und kostet am Samstag etwa 1,40 Dollar, gedrückt von hohen Ölpreisen, steigenden Anleiherenditen und einem starken Dollar. Das offene Interesse an XRP-Futures sank um 8,6 Prozent, Händler schließen also Positionen, während ein gleitender Durchschnitt bei rund 1,28 Dollar als letzte Stütze gilt.

Laut The Crypto Basic wurde zudem ein seit 2015 bestehender Fehler im Ledger geschlossen, der neue XRP über die Grenze von 100 Milliarden hinaus hätte erzeugen können, ausgenutzt wurde er nie. Doch selbst solche Nachrichten bewegen einen Coin dieser Größe nur in kleinen Schritten, und genau hier stößt jede XRP Prognose für renditeorientierte Anleger an ihre Grenze.

XRP Prognose gegen Pepeto, warum der Abstand zum Listing zählt

Jede XRP Prognose misst derzeit den Abstand zum nächsten Widerstand. Selbst ein Ausbruch würde den Token ab 1,40 Dollar nur schrittweise voranbringen, weil hinter jedem Prozentpunkt eine Bewertung von vielen Milliarden steht. Pepeto misst dagegen den Abstand zu einem Listing, und dieser Unterschied verändert die gesamte Rechnung.

Im Mittelpunkt steht PepetoAI, ein Werkzeug, das jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg begleitet und das Risiko in Echtzeit bewertet. Anleger behalten so auch in heftigen Schwankungen den Überblick, also genau in jenen Phasen, in denen XRP-Halter wie in dieser Woche aus ihren Positionen gedrängt werden. Entwickelt wurde das Projekt vom Architekten hinter dem ursprünglichen Pepe. Über eine Cross-Chain-Bridge fließt die Kaufnachfrage aller großen Blockchains in einen konzentrierten Zugang.

Jeder Dollar, der dort ankommt, stößt auf einen Bestand von 420 Billionen Token, den wöchentliche Burns immer kleiner machen. Weniger Token und mehr Käufer sind keine Theorie, sondern eine mechanische Folge, die sich mit jeder neuen Wallet verstärkt. Die gebührenfreie Swap-Engine verhindert, dass Transaktionskosten etwas abzweigen, sodass das volle Gewicht jedes Trades auf den Preis wirkt. Den Smart Contract hat SolidProof geprüft, und dieses Audit schafft Vertrauen, weil der komplette Code vor der Eröffnung des Presales unabhängig untersucht und bestätigt wurde. Zugesagt sind inzwischen mehr als 10 Millionen Dollar, ein klares Zeichen, dass frühe Wallets das Potenzial erkannt haben.

Aktuell kostet ein Token im Presale 0,000000188 Dollar, ein Niveau, das der offene Markt noch nie gesehen hat. Mit dem angekündigten Binance-Listing könnte erstmals ein verknapptes Angebot auf die Nachfrage des freien Marktes treffen, und genau dieser Abstand zum Presale-Preis ist das Potenzial, um das es geht. Dieser Moment liegt bei XRP lange zurück, denn der Token wird seit Jahren an allen großen Börsen gehandelt. Wer sich bei einer Milliardenbewertung allein auf die XRP Prognose verlässt, dürfte den Unterschied zu einem Presale deshalb besonders deutlich spüren.

Fazit

Ob Evernorth oder Sicherheitslücke, die XRP Prognose landet an derselben Decke, einer Erholung in kleinen Schritten. Großes Kapital kommt erst, wenn das Ergebnis absehbar und der frühe Einstieg vergeben ist. Bei Shiba Inu kostete das Warten auf ein weiteres bestätigendes Signal mehr als der Einstieg selbst. Ein ähnliches Muster könnte sich jetzt bei Pepeto bilden, dessen Bewertung noch am Anfang steht. In einigen Monaten dürfte das für manche eine Geschichte früher Entscheidungen sein, für andere eine verpasste Chance. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, sichert sich die Position vor dem Binance-Listing, bevor sich dieses Fenster mit seinem Renditepotenzial für immer schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose für die kommenden Tage aus?

Die XRP Prognose bleibt kurzfristig vorsichtig. Hält die Unterstützung bei rund 1,28 Dollar, ist eine Stabilisierung möglich, und der Nasdaq-Start von Evernorth könnte neue Aufmerksamkeit bringen.

Was ist Pepeto und wie gelangt man in den Presale?

Pepeto ist ein von SolidProof auditierter Meme-Coin mit Cross-Chain-Bridge, gebührenfreiem Swap und PepetoAI, für den ein Binance-Listing angekündigt ist. Kaufen lässt sich der Token ausschließlich über die offizielle Pepeto-Website pepetocoin.com.