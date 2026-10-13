DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KOMMUNALFINANZIERUNG - Die vom Baden-Württembergischen Sparkassenverband (SVBW) und der LBBW gestartete Initiative "Zukunft Finanzieren" zur Gewinnung privaten Kapitals für kommunale Transformationsprojekte gerät derzeit ins Stocken, da viele Städte und Gemeinden aus Sorge vor hohen Zinsbelastungen am Kapitalmarkt zögern und auf Bundesfördermittel hoffen. "Wir haben konkrete Gespräche mit 60 Stadtwerken geführt", berichtet Matthias Neth, Präsident des SVBW, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Denkbar seien verschiedene Finanzierungsformen, etwa die Emission von Genussscheinen. Auf diese Weise könnte die lokale Ebene die Entscheidungsgewalt über ihre Projekte behalten. (Börsen-Zeitung)

TARIFSTREIT - Die IG Metall droht den Arbeitgebern in der laufenden Tarifrunde für vier Millionen Beschäftigte mit Streiks. "Falls die Arbeitgeber mauern, werden wir unseren Forderungen Nachdruck verleihen. Wir sind zum Streik bereit", sagte IG-Metall-Chefin Christiane Benner der Süddeutschen Zeitung. Um auf die Probleme der Autoindustrie Rücksicht zu nehmen, schlägt Benner einen Tarifabschluss in zwei Teilen vor: "Eine allgemeine Gehaltserhöhung, mit der auch die Autobranche leben kann. Und eine tarifliche Gewinnbeteiligung, damit die Beschäftigten in Boomfirmen am Erfolg teilhaben". (Süddeutsche Zeitung)

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October 13, 2026 00:33 ET (04:33 GMT)

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