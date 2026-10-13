Bitcoin Prognose 10.10.2026, BTC hält 83.000 Dollar und Händler wetten 4,5 Milliarden auf 100.000 Dollar

Anzeige / Werbung

Die Bitcoin Prognose für den Rest des Oktobers hängt an einer erstaunlichen Wette. Händler halten Kaufoptionen im Wert von rund 4,5 Milliarden Dollar auf Kurse zwischen 90.000 und 100.000 Dollar, obwohl Bitcoin am Samstag nur bei etwa 83.000 Dollar notiert. Gleichzeitig liegt der sogenannte Max-Pain-Wert der Optionsbörse Deribit für den Verfall am 30. Oktober bei 78.000 Dollar, also deutlich unter dem aktuellen Kurs. Zwei Lager blicken auf denselben Chart und sehen völlig verschiedene Ziele. Wer hat recht, und was bedeutet dieser Streit für die Bitcoin Prognose der kommenden Wochen?

Bitcoin Prognose und BTC Kurs heute, ETF-Geld und Wale kehren zurück

Für jede Bitcoin Prognose zählt zuerst der Kurs, und der liegt laut CoinGecko aktuell bei rund 83.088 Dollar, ein Plus von 0,6 Prozent zum Vortag. In den letzten 24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 82.229 und 83.080 Dollar, nachdem zuvor gehebelte Positionen in großem Stil aufgelöst wurden. Seitdem hat sich der Markt beruhigt, das Handelsvolumen sank um gut 40 Prozent. Nach zwei schweren Tagen mit Abflüssen flossen am Freitag wieder 21,13 Millionen Dollar in die US-Spot-ETFs, wie die am Samstag veröffentlichten Daten zeigen.

Wie Bitcoin.com News berichtet, führte BlackRock diese Wende mit einem Zufluss von 22,38 Millionen Dollar in den IBIT an. Auf der Blockchain zeigt sich ein ähnliches Bild, denn große Adressen haben in nur 72 Stunden rund 15.000 Bitcoin eingesammelt. Am Optionsmarkt liegt die größte Einzelposition bei Deribit mit 25.030 Bitcoin in Kaufoptionen auf 95.000 Dollar zum 30. Oktober. Wichtig für die Bitcoin Prognose im Oktober ist auch, dass die Wettbörse Polymarket die Chance auf 90.000 Dollar bei 33,5 Prozent sieht.

Gegen eine allzu bullische Bitcoin Prognose spricht eine Analyse von Glassnode, nach der vor allem bestehende Anleger den Kurs tragen, während frisches Geld langsamer kommt. Selbst die optimistischste Bitcoin Prognose stößt dabei an eine Grenze. Bei einem Börsenwert von rund 1,67 Billionen Dollar wäre schon die Rückkehr zum Rekord von 126.080 Dollar nur ein Plus von etwa 52 Prozent. Für große Fonds ist das ein gutes Geschäft, für kleinere Anleger verändert es kaum etwas. Deshalb suchen viele Händler parallel nach Projekten, die ganz am Anfang stehen und trotzdem schon etwas Funktionierendes vorweisen können.

Jenseits der Bitcoin Prognose, warum Pepeto schon vor dem Listing eine laufende Börse hat

Während die Bitcoin Prognose zwischen 80.000 und 95.000 Dollar schwankt und ETFs wie Wale um jeden Dollar ringen, fließt Kapital von Tausenden kleineren Wallets in eine ganz andere Richtung. Pepeto hat im Presale bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, obwohl der Token noch an keiner Börse gehandelt wird. Der Grund ist einfach, denn hier gibt es kein Versprechen, sondern eine Börse, die schon läuft.

PepetoSwap erlaubt es Inhabern bereits heute, über mehrere Blockchains hinweg von einer einzigen Oberfläche aus zu handeln. Ein Token, den Menschen wirklich nutzen, wird langsamer verkauft, und genau das verändert den Charakter dieses Presales. Hinter dem Projekt steht ein ehemaliger Mitgründer von Pepe, der eine Börse für alle Memecoins aufbaut. Die Cross-Chain-Bridge holt dafür Wallets von Ethereum, Solana und anderen Netzwerken in einen gemeinsamen Pool. So bringt jede neu angebundene Blockchain Handelsvolumen, für das niemand bezahlen musste.

Händler, die einmal dort sind, bleiben eher, weil sie beim Gehen ihre Werkzeuge aufgeben müssten. Mehr Volumen nährt den Wert, und der Presale-Preis liegt aktuell bei 0,000000188 Dollar pro Token. Das Angebot ist fest auf 420 Billionen Token begrenzt, neue Token kommen nicht hinzu. Für Sicherheit sorgt eine vollständige Prüfung durch SolidProof, die den gesamten Code des Smart Contracts vor dem Start des Presales kontrolliert und bestätigt hat, sodass sich jede Zahl nachprüfen lässt.

Gerade weil Bitcoin bei seiner Größe nur noch begrenzt wachsen kann, wirkt diese frühe Phase für viele Anleger besonders reizvoll. Funktionierende Werkzeuge bringen Händler, Händler bringen Volumen, und am Ende dieser Kette wartet ein erwartetes Listing bei Binance. Genau solche Ausgangslagen beschreiben Anleger oft erst Jahre später, wenn sie erzählen, wie viel ein kleiner Einstieg verändern konnte. Die letzte Presale-Stufe war schneller ausverkauft als geplant, und die aktuelle Stufe füllt sich gerade.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt spannend, denn zwischen 78.000 und 95.000 Dollar ist im Oktober vieles möglich. Doch die ETFs zahlen heute rund 83.000 Dollar, weil zuvor kaum jemand günstiger gekauft hat. Ein Billionenwert wie Bitcoin kann sich kaum noch vervielfachen, ein Presale am Anfang seiner Preisfindung hat dagegen noch Spielraum. Pepeto steht auf der anderen Seite, mit laufendem PepetoSwap und mehr als 10 Millionen Dollar im Presale. Wer vor dem erwarteten Binance-Listing einsteigt, sichert sich den aktuellen Presale-Preis und könnte auf der Seite stehen, die Renditen einsammelt. Wer zögert, liest womöglich die nächsten zwölf Monate Bitcoin-Nachrichten über die Gewinne anderer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Bitcoin Prognose für Oktober 2026?

Die Bitcoin Prognose für Oktober liegt zwischen 78.000 und 95.000 Dollar, Polymarket sieht 90.000 Dollar bei 33,5 Prozent.

Was ist Pepeto und wo kann man am Presale teilnehmen?

Pepeto ist eine von SolidProof geprüfte Multi-Memecoin-Börse mit PepetoSwap, die im Presale mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Teilnehmen können Sie über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.