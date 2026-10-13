The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.10.2026
ISIN Name
DE000LB1QXXX LBBW STUFENZINS 18/26
EU000A1G0XXX EFSF 18/26 MTN
XS1893631XXX VW FIN.SERV. MTN.18/26
FR0013449XXX LAGARDERE 19/26
USY4760JAXXX KIA 21/26 REGS
DE000NLB3XXX NORDLB 20/26
DE000NLB4XXX NORDLB 24/26
NL0015001XXX NATL-NEDE.BK 23/26 MTN
NO0012928XXX ZITON 23/28 FLR
US14913UAXXX CATERP.F.SV. 24/26 MTN
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2253
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2721
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.10.2026
ISIN Name
DE000LB1QXXX LBBW STUFENZINS 18/26
EU000A1G0XXX EFSF 18/26 MTN
XS1893631XXX VW FIN.SERV. MTN.18/26
FR0013449XXX LAGARDERE 19/26
USY4760JAXXX KIA 21/26 REGS
DE000NLB3XXX NORDLB 20/26
DE000NLB4XXX NORDLB 24/26
NL0015001XXX NATL-NEDE.BK 23/26 MTN
NO0012928XXX ZITON 23/28 FLR
US14913UAXXX CATERP.F.SV. 24/26 MTN
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2253
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2721
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