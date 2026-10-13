München (ots) -Undercover-Recherchen, Betroffenenberichte und tragische Schicksale: Die BR-Dokuserie "Seelenfänger: Der falsche Heiler" untersucht die Verbreitung der sogenannten "Germanischen Neuen Medizin". Die Recherchen belegen auch, dass Inhalte der umstrittenen Lehre bei Seminaren an der Heilpraktikerschule Paracelsus in Deutschland vermittelt wurden. Die zweiteilige Dokumentation macht sichtbar, wie pseudomedizinische Heilsversprechen verbreitet werden und welche teils dramatischen Folgen sie für Betroffene haben können - ab 13. Oktober in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy9TMjAyNldPMDA2NjkxQTA) und am 19. Oktober im BR Fernsehen.Die "Germanische Neue Medizin" versteht Krebs nicht als Krankheit, sondern als seelischen Konflikt. Sie lehnt die evidenzbasierte Medizin ab. Eine Lehre, die tödliche Folgen haben kann. "Seelenfänger: Der falsche Heiler" zeigt dies in emotionalen Interviews von Menschen, die Familienmitglieder verloren haben, weil diese den Lehren der sogenannten "Germanischen Neuen Medizin" vertrauten und auf medizinische Behandlung verzichteten. Obwohl der Begründer der Pseudomedizin, Ryke Geerd Hamer, seit 2017 tot ist, leben seine Ideen weiter - und werden vor allem im Internet immer weiter verbreitet.Für die Dokuserie recherchierten die BR-Journalisten Emeli Glaser und Dennis Müller unter anderem verdeckt in einem Seminar der Paracelsus-Gesundheitsakademien. Das Angebot mit dem Titel "Germanische Heilkunde: Krankheiten verstehen lernen und auflösen" vermittelte Inhalte mit Bezug zur sogenannten "Germanischen Neuen Medizin" und richtete sich an therapeutisch tätige Personen. Dennis Müller, BR-Journalist und Podcast-Host der Seelenfänger-Reihe, erzählt: "Eine der eindrücklichsten Szenen war die Schilderung der Seminarleiterin, sie hätte ihre an Leukämie erkrankte Tochter möglicherweise nicht in eine Chemotherapie geschickt, wenn sie die 'Germanische Neue Medizin' damals bereits gekannt hätte. Das verdeutlicht, welche weitreichenden Konsequenzen die Überzeugungen hinter dieser Lehre haben können." Offene Heilsversprechen vermeidet sie, auch von evidenzbasierter Medizin rät sie nicht ausdrücklich ab.Die Seminarleiterin erklärte auf Anfrage des BR, ihre Veranstaltungen dienten ausschließlich der Wissensvermittlung und sie stelle in den Seminaren klar, dass sie keine medizinische Beratung, Diagnose oder Therapie ersetze. Der Geschäftsführer der Paracelsus-Gesundheitsakademien teilte mit, es handele sich um ein einzelnes Seminarangebot in Sachsen, das er überprüfen wolle. Die BR-Recherchen zeigen allerdings, dass entsprechende Seminare dieses Jahr auch in Bayern beworben wurden. Inzwischen sind diese Angebote dort nicht mehr zu finden.Vom erfolgreichen Podcast zur DokuserieMit "Seelenfänger: Der falsche Heiler" setzt der BR die Recherchen der viel beachteten Podcast-Staffel "Seelenfänger: Diagnose Tod" fort. Die zweiteilige Dokuserie zeigt, wie die sogenannte "Germanische Neue Medizin" bis heute Anhänger findet, welche Strategien hinter den Heilsversprechen stehen und welche Folgen der Glaube daran haben kann. Begleitend zur Veröffentlichung erscheint eine Sonderfolge des Podcasts "Seelenfänger". Durch die Dokuserie führen die Podcast-Hosts Emeli Glaser und Dennis Müller."Seelenfänger: Der falsche Heiler"Buch und Regie: Juliane Rummel und Rebekka MarkthalerRedaktion: Sabine Winter und Christian WölfelBeide Folgen ab 13. Oktober 2026 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy9TMjAyNldPMDA2NjkxQTA)Beide Folgen am 19. Oktober 2026 um 23:30 Uhr im BR FernsehenAlle Podcast-Staffeln von "Seelenfänger" gibt es in ARD Sounds. (https://www.ardsounds.de/sendung/seelenfaenger/urn:ard:show:e9b4d80c46b94f77/)Pressekontakt:BR-PressestelleJulia PerzE-Mail: julia.perz@br.deTel. +49 (0)89 5900-10553www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6369788