Vernier - Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan hat sein Wachstum im dritten Quartal 2026 deutlich beschleunigt. Dabei hat sich auch das zuletzt schwächelnde Aromengeschäft erholt. In den ersten neun Monaten erzielte Givaudan einen Umsatz von 5,89 Milliarden Franken. Das entspricht einem Anstieg von 2,6 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Organisch, also bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte, wuchs der Umsatz um 5,2 Prozent, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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