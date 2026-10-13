Freiburg - Die Aevis Victoria-Tochter Swiss Medical Network geht im Tessin eine Partnerschaft mit Phoenix Pharma Switzerland ein. Die Benu-Apotheken im Tessin werden in Rete Sant'Anna integriert, das integrierte Versorgungsnetz von Swiss Medical Network, das seit Januar 2025 im Kanton tätig ist. Viva-Versicherte im Tessin können sich ab sofort direkt an eine Benu-Apotheke wenden, wenn sie eine Erstberatung sowie Dienstleistungen in den Bereichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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