Mehr als 100 Führungskräfte aus den Bereichen Finanzen, Steuern und Technologie kamen zusammen, um zu erörtern, in welche Richtung sich die Einhaltung der indirekten Steuervorschriften im Jahr 2027 und darüber hinaus entwickeln wird, während das Unternehmen ein Wachstum von fast 40 bei der Zahl der aktiven Kunden verzeichnet

Taxually, ein weltweit führender Technologieanbieter für das Management indirekter Steuern, gab auf der Taxually Connect 2026 die Einführung von zwei neuen Produkten für die elektronische Rechnungsstellung und die Steuerberechnung sowie neuer API-Funktionen bekannt. Die ganztägige Veranstaltung, die am 29. September stattfand, brachte mehr als 100 Führungskräfte aus den Bereichen Finanzen, Steuern und Technologie zusammen, um zu diskutieren, zu debattieren und Meinungen darüber auszutauschen, in welche Richtung sich die Einhaltung der indirekten Steuern im Jahr 2027 und darüber hinaus entwickeln wird.

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Taxually CEO and Co-Founder Stefan Mladenovic talking about next wave of e-invoicing mandates arriving in 2026 and EU-wide digital reporting coming in 2030.

Beide neuen Produkte sind als nahtlose Erweiterungen der bestehenden Taxually-Plattform konzipiert. Sie zeichnen sich durch Echtzeitgenauigkeit aus, die direkt in die Systeme der Kunden integriert ist, sowie durch eine außergewöhnlich reibungslose Einbindung und Integration.

Taxually stellte zudem seine neuen API-Funktionen vor, die den Kunden volle Flexibilität bieten, sich mit jedem Teil der Taxually-Plattform zu verbinden und direkt mit den internen KI-Ökosystemen der Kunden zusammenzuarbeiten, wodurch ihre bestehenden Prozesse im Bereich der indirekten Steuern sowie ihre bestehenden Anbieter ergänzt werden.

Taxually Connect 2026 basierte auf drei Themen:

Vorausschauendes Denken darüber, wo Compliance mit Umsatz und Strategie zusammentrifft jenseits von Risiko und Dokumentation;

persönliche Begegnungen mit Führungskräften und Kollegen, die sich täglich mit dieser Komplexität auseinandersetzen; sowie

ein erster Einblick darin, wie KI Compliance von einer reaktiven Belastung in einen echten strategischen Vorteil verwandelt und Schlagworte durch umsetzbare Werkzeuge ersetzt.

Stefan Mladenovic, CEO und Mitbegründer von Taxually, eröffnete den Tag mit seinen Einschätzungen zu den umfassenden Veränderungen, die sich derzeit im Bereich der Einhaltung indirekter Steuern vollziehen. Angesichts der nächsten Welle von Vorschriften zur elektronischen Rechnungsstellung, die 2026 in Kraft treten, und der EU-weiten digitalen Berichterstattung, die 2030 eingeführt wird, wies er darauf hin, dass die Herausforderung über die bloße Vorbereitung auf die nächste Frist hinausgeht: Es geht darum, eine Steuerabteilung aufzubauen, die Schritt halten kann, da die Einhaltung der Vorschriften zu einem technologiegetriebenen Echtzeitprozess wird.

Lachlan Wolfers, Global Head of Indirect Taxes und Global Head of Data, Tax Legal bei KPMG International, hielt anschließend seine Grundsatzrede zum Thema "The Future of Indirect Taxes to 2030". Er ging auf die aktuellen Trends in der Branche ein und beleuchtete die Herausforderungen, mit denen Steuer- und Finanzteams in den kommenden Jahren rechnen müssen.

Auf dem Programm stand zudem ein Gespräch mit dem Leiter des Bereichs indirekte Steuern bei einem weltweit führenden Unternehmen der Schifffahrts- und Logistikbranche, das zu den Kunden von Taxually zählt. Das Unternehmen, das weltweit über mehr als 700 Niederlassungen verfügt, berichtete darüber, was erforderlich ist, um die Einhaltung der Vorschriften im Bereich der indirekten Steuern in einem großen, internationalen Konzern mit zahlreichen Niederlassungen zu skalieren, und wie Automatisierung und Technologie dem Team dabei geholfen haben, die Compliance, Genauigkeit, Transparenz und das Risikomanagement zu verbessern und gleichzeitig Zeit für strategischere Aufgaben freizusetzen.

Die Taxually Connect 2026 markierte zudem ein weiteres Jahr mit starker Dynamik für das Unternehmen, darunter:

ein Wachstum von fast 40 bei den aktiven Kunden;

solide Fortschritte bei Unternehmenskunden und Partnerschaften; sowie

fortgesetzte Investitionen in KI, die die Grundlage für KI-gestützte Compliance-Abläufe schaffen, wie Mitbegründer Fergal Garvey auf der "Taxually Connect 2026" auf der Bühne demonstrierte.

"Das diesjährige Umsatzwachstum spiegelt die tatsächliche Nachfrage von Steuerverantwortlichen wider, die die Einhaltung von Vorschriften nicht mehr als Kostenfaktor betrachten", sagte Stefan Mladenovic, CEO von Taxually. "Die von uns vorangetriebene internationale Expansion und die nächsten Schritte zeigen, dass dies erst der Anfang ist."

Mit Blick auf das Jahr 2027 wird sich Taxually darauf konzentrieren, seine globale Präsenz auszubauen, seine KI-Fähigkeiten über den gesamten Compliance-Lebenszyklus hinweg zu erweitern und Partnerschaften aufzubauen, die es dem Unternehmen ermöglichen, seine Kunden überall dort zu erreichen, wo diese tätig sind. Das Unternehmen betrachtet die Taxually Connect 2026 als Ausgangspunkt für diesen Dialog und wird den Austausch mit Fachleuten für indirekte Steuern in weiteren Städten in Europa und den Vereinigten Staaten fortsetzen.

Über Taxually

Taxually ist ein globaler Technologieanbieter für das Management indirekter Steuern. Die Plattform des Unternehmens unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung der Vorschriften zu Mehrwertsteuer, GST, Umsatzsteuer und erweiterter Herstellerverantwortung (EPR) in verschiedenen Rechtsräumen und bietet Lösungen in den Bereichen Registrierung, Einreichung, elektronische Rechnungsstellung und Steuerberechnung. Weitere Informationen finden Sie unter www.taxually.com.

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