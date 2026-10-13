EQS-News: SUSS MicroTec SE
/ Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung
SUSS erweitert sein Innovations-Ökosystem durch eine strategische Partnerschaft mit Ignite Next
Garching, 13. Oktober 2026 - SUSS, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Ignite Next bekannt gegeben. Ignite Next ist eine europäische Deep-Tech-Plattform, die Branchenführer, Start-ups, Investoren und Forschungseinrichtungen vernetzt, um die Entwicklung und Kommerzialisierung zukunftsweisender Technologien zu beschleunigen.
Das Programm macht es sich zur Aufgabe, junge Deep-Tech-Unternehmen zu global wettbewerbsfähigen Scale-ups weiterzuentwickeln. Die unabhängige Struktur der Plattform ermöglicht eine enge Zusammenarbeit zwischen Technologieunternehmen und Gründern, mit Schwerpunkt auf Innovationen mit einem hohen Anteil an geistigem Eigentum in Bereichen wie Halbleitertechnologie, Physische KI und Advanced Computing. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Technologieunternehmen, darunter Infineon, Intel und Synopsys, bringt das Programm Start-ups in Kontakt mit erstklassiger technischer und geschäftlicher Expertise und macht so aus bahnbrechenden Innovationen herausragende Erfolge.
Im Rahmen der Zusammenarbeit beteiligt sich SUSS an Technologie-Scouting, Start-up-Bewertungen, Expertenaustausch und Innovationsprogrammen im gesamten Ignite-Next-Ökosystem. Diese Aktivitäten eröffnen die Möglichkeit, künftige Kooperationen zu prüfen, neue Anwendungsbereiche zu erkunden und aufkommende Geschäftschancen mit den langfristigen Zielen von SUSS abzugleichen.Gleichzeitig bringt SUSS seine Expertise in der Halbleiterfertigung und Prozesstechnik ein und unterstützt so die Industrialisierung und Kommerzialisierung vielversprechender neuer Lösungen.
"Jede bahnbrechende Innovation beginnt als Idee im Labor eines Gründers", sagt Markus Bohl, Mitgründer und CEO von Ignite Next, "aber sie verändert die Welt erst, wenn sie in großem Maßstab gefertigt werden kann. Ignite Next - als Scale-up-Programm der boOst Startup Factory - bringt Gründer, Technologieführer und Investoren in einem Netzwerk zusammen, vom Chipdesign bis zur Fertigung. SUSS hilft unseren Gründern, den Sprung vom Labor in die Fabrik zu schaffen, und erhält im Gegenzug einen Platz in der ersten Reihe mit unverstelltem Blick auf die Technologien, die das nächste Jahrzehnt der Branche prägen werden. Gemeinsam machen wir aus Europas mutigsten Ideen das Silizium, das die Welt antreibt."
Durch die zielgerichtete Anbindung an das globale Deep-Tech-Ökosystem schafft SUSS zusätzliche strategische Optionen über die aktuelle Wachstums-Roadmap hinaus. Die Partnerschaft erweitert die Perspektive des Unternehmens auf künftige Marktentwicklungen und stärkt seine Fähigkeit, Chancen zu erkennen, die über 2030 hinaus relevant werden könnten.
Kontakt:
Unser Hauptsitz befindet sich in Garching bei München. SUSS beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter und hat zuletzt einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro erwirtschaftet. Wir betreiben Produktionsstandorte in Deutschland und Taiwan sowie Forschungszentren in Europa, Asien und den USA. Hinzu kommt ein starkes Netzwerk aus kundennahen Vertriebs- und Serviceniederlassungen. Die SUSS MicroTec SE ist an der Deutschen Börse in Frankfurt im Prime Standard notiert (FWB: SMHN; ISIN DE000A1K0235) und gehört den Aktienindizes TecDAX und MDAX an. Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com.
13.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUSS MicroTec SE
|Schleissheimer Strasse 90
|85748 Garching
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 32007-306
|Fax:
|+49 (0)89 4444 33420
|E-Mail:
|florian.mangold@suss.com
|Internet:
|www.suss.com
|ISIN:
|DE000A1K0235
|WKN:
|A1K023
|Indizes:
|MDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900C3KRUTSYDK7N87
|EQS News ID:
|2414440
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2414440 13.10.2026 CET/CEST