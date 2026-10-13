Düren, Dortmund (ots) -Für eine neue deutsche Kinoproduktion werden in Nordrhein-Westfalen rund 800 Komparsen, Kleindarsteller und Doubles gesucht. Produziert wird der Film von Wiedemann & Berg ("Dark", "Das Leben der Anderen"). Der Filmtitel ist vorerst noch geheim. Gedreht wird von Ende Oktober bis Ende November in Düren, Mönchengladbach, Düsseldorf, Köln, Wuppertal und Dortmund.Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine besondere Vater-Sohn-Beziehung, deren gemeinsame Erlebnisse sie an unterschiedliche Orte führen und vor neue Herausforderungen stellen. Für die Dreharbeiten werden Menschen gesucht, die als Fußballfans oder in anderen Rollen für ein bis zwei Tage gemeinsam mit bekannten Schauspielern vor der Kamera stehen möchten.Die verantwortliche Komparsen-Agentur Eick & Weber ("Die Tribute von Panem", "Babylon Berlin"), lädt ab sofort zu einem offenen, kostenlosen Online-Casting ein. Unter www.rebellencasting.de können Interessierte ihre Daten eingeben und zwei aktuelle Fotos hochladen. Fußballfans dürfen sich dabei gerne im Trikot oder Fan-Outfit ihres Lieblingsvereins präsentieren."Wir suchen Menschen zwischen 0 und 80 Jahren, die beispielsweise als Fußballfans im Stadion, Vereinsmitglieder oder Reisende im Zug und in der Schwebebahn zum Einsatz kommen", erklärt Agentur-Inhaber Gregor Weber. "Besonders freuen wir uns über echte Fans, etwa von Borussia Dortmund, Rot-Weiss Erfurt oder Borussia Mönchengladbach. Auch Menschen mit internationalem Erscheinungsbild sind willkommen."Darüber hinaus sucht die Agentur für einzelne Szenen Trompetenspieler, erfahrene Judoka, ein Kleinkind bis zu einem Jahr sowie Kinder zwischen sechs und 14 Jahren. Neben klassischen Komparsenrollen werden auch Kleindarsteller mit Sprechtext und Doubles besetzt.Schauspielerische Vorerfahrung ist für die Komparsenrollen nicht erforderlich.Pressekontakt:Agentur Eick & WeberBurkhard Eick & Gregor Weber GbRHülsenbecke 2258256 Ennepetalhttps://www.agentur-eick-weber.deMail: info@agentur-eick.deOriginal-Content von: Agentur Eick & Weber, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183609/6369803