Die Deutsche-Bank-Aktie hat vom Jahreshoch bei 35,84 € deutlich korrigiert und notiert nur noch bei rund 30,16 €. Analysten sehen darin überwiegend eine Einstiegschance: Warburg Research erhöhte sein Kursziel auf 41,50 €, JPMorgan nennt 41 €. Bis zu +38% Kurspotenzial klingen attraktiv - doch steigende Kosten und Kreditrisiken zeigen, dass die Neubewertung kein Selbstläufer wird. Analysten bleiben überwiegend optimistisch Warburg Research hob das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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