Die SanDisk-Aktie gerät nach ihrer starken Rallye zunehmend unter Druck. Mit einem Tagesverlust von -5,97% fiel der Kurs auf 1.487,33 US$ und notiert damit rund -37% unter dem Rekordhoch. Während eine erste Unterstützung erreicht ist, sprechen RSI und MACD aktuell noch gegen eine unmittelbar bevorstehende Trendwende. Chartanalyse zur SanDisk-Aktie Der Kurs der SanDisk-Aktie ist in den Unterstützungsbereich zwischen etwa 1.430,00 und 1.530,00 US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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