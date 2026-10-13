Enpal B.V. und die Adolf Würth GmbH & Co. KG haben mit RAST ein Sicherheitssystem entwickelt, das Dachzugang, Absturzsicherung und Materialtransport bündelt. Die Einführung beginnt mit Schulungen. Die Berufsgenossenschaften BG ETEM und BG BAU begleiteten die Entwicklung. Enpal und Würth aus Künzelsau wollen die Arbeit auf Steildächern sicherer und strukturierter machen als mit herkömmlichen Dachrandsicherungen. Das erklären die Unternehmen zu ihrem gemeinsam entwickelten System RAST (Roof Access ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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