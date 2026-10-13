Strategischer Meilenstein: Cerro de Pasco - Zuschlag für Mega-Haldenprojekt Quiulacocha in Peru!

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Cerro de Pasco Resources übernimmt die Kontrolle über Quiulacocha: Der Zuschlag für die Halde schafft die Basis für Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudien und die weitere Projektentwicklung.

Mit dem Zuschlag der staatlichen Gesellschaft Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) für die historische Quiulacocha-Abraumhalde hat Cerro de Pasco Resources (TSXV: CDPR / WKN A2N7XK) einen entscheidenden Meilenstein zur Konsolidierung eines der größten polymetallischen Aufbereitungsprojekte Lateinamerikas erreicht. Durch die Vergabe im Rahmen eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens steht das Unternehmen unmittelbar davor, sämtliche Mineral- und Oberflächenrechte über den riesigen Haldenkomplex in Zentralperu vollständig unter seiner Kontrolle zu vereinen.

Cerro de Pasco Resources vereint Mineral- und Oberflächenrechte auf Quiulacocha

Der Beschluss des AMSAC-Vergabeausschusses vom 12. Oktober 2026 überträgt die Rechte an den Bergbauabfällen der Quiulacocha Tailings Storage Facility an die peruanische Tochtergesellschaft von Cerro de Pasco. Nach der für die kommenden Tage avisierten Unterzeichnung der verbindlichen Verträge schließt sich für das Projekt eine langjährige rechtliche Lücke.

Die Eckdaten der Haldenkonsolidierung und des Geschäftsmodells im Überblick:

Vollständige Projektkontrolle: Der Zuschlag vereint die Oberflächenrechte der Quiulacocha-Halde mit der bereits zu 100 Prozent gehaltenen Konzession El Metalurgista.

Geringere Vorlaufzeiten: Die wirtschaftliche Aufbereitung von bereits gefördertem und zerkleinertem Oberflächenmaterial umgeht langwierige Minenerschließungen und senkt bergbauliche Abbau- und Förderrisiken.

Polymetallisches Rohstoffinventar: Die Rückstände aus über einem Jahrhundert Bergbautätigkeit beherbergen signifikante Silbervorkommen sowie mehrere kritische Industriemetalle wie Indium und Gallium.

Staatlich gestütztes ESG-Modell: Die Übertragung auf Basis des peruanischen Obersten Dekrets Nr. 013-2008-EM verbindet die Rohstoffgewinnung direkt mit der Sanierung einer der bedeutendsten historischen Bergbau-Umweltaltlasten des Landes.



Maiden-Ressource und Machbarkeitsstudien als nächste Katalysatoren



Mit dem rechtlichen Fundament verschiebt sich der operative Schwerpunkt auf die technische Bewertung des Inventars. Cerro de Pasco Resources führt parallel ein umfassendes Untersuchungsprogramm durch, das zeitnah in eine erste offizielle Mineralressourcenschätzung für Quiulacocha münden soll.

Dieser Datensatz bildet die Grundlage für nachfolgende Studien auf Machbarkeitsniveau, um den genauen metallurgischen Prozess und die wirtschaftlichen Parameter des Projekts zu definieren. Mit dem Zugriff auf das Haldenmaterial positioniert sich das Unternehmen strategisch in einem der traditionsreichsten Polymetall-Distrikte Perus, indem es bestehende Oberflächenressourcen monetarisiert und gleichzeitig bestehende Altlasten reduziert.

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