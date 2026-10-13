Der DAX zeigt sich erstaunlich widerstandsfähig. Trotz eines erneuten Ölpreisanstiegs und anhaltend hoher Anleiherenditen könnte der deutsche Leitindex seine Erholung am Dienstag fortsetzen. Entscheidend wird, ob die Wall Street mit dem Auftakt der US-Berichtssaison neue Kaufimpulse liefert. Gleichzeitig wächst vor den wichtigen US-Inflationsdaten die Gefahr eines Rückschlags. DAX zeigt überraschende Stärke Zum Wochenauftakt trotzte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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