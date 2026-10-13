Wien (ots) -Welche Folgen hat der neue Energiepreisschock für Mittel-, Ost- und Südosteuropa, wie wirkt sich der Handelsstreit mit China aus und wie geht es der Ukraine und Russland?Wir laden Sie sehr herzlich zu unserem Pressegespräch ein!Wann: Mittwoch, 21. Oktober 2026, 10:00 UhrWo: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), Seminarraum im Souterrain, Rahlgasse 3, 1060 Wien & ONLINEFür die Teilnahme vor Ort registrieren Sie sich bitte hier.Für die ONLINE-Teilnahme via Zoom verwenden Sie bitte diesen LinkIm Fokus unserer Prognose für 23 Länder (https://wiiw.ac.at/countries.html) (inkl. Russland (https://wiiw.ac.at/russia-overview-ce-10.html) und Ukraine (https://wiiw.ac.at/ukraine-overview-ce-14.html)) stehen folgende Fragen:- Was bedeutet der Energiepreisschock durch den Krieg in Nahost für das Wachstum in Mittel-, Ost- und Südosteuropa?- Was heißt Europas Handelsstreit mit China für die Volkswirtschaften der Region?- Welche Branchen sind davon am stärksten betroffen?- Wie wirken die stark steigenden Verteidigungsausgaben und die großen Investitionen in erneuerbare Energien?- Warum wachsen die meisten Länder der Region wesentlich stärker als Österreich oder Deutschland?- Wie geht es der Ukraine vor dem fünften Kriegswinter?- Welche Auswirkungen haben die ukrainischen Drohnenangriffe auf Russlands stagnierende Wirtschaft?- Kann Russlands Präsident Putin seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine weiterhin finanzieren?- Was bedeutet der Diesel-Deal zwischen Russland und den USA?Ihre Gesprächspartner:Mario Holzner, Direktor des wiiwRichard Grieveson, stv. Direktor des wiiw, Hauptautor der PrognosePressekonferenz - wiiw Herbstprognose OsteuropaDas wiiw präsentiert seine neue Herbst-Konjunkturprognosefür 23 Länder in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, darunterRussland und die Ukraine.Österreichs Wirtschaftsbeziehungen mit der Region werdenebenfalls beleuchtet.Datum: 21.10.2026, 10:00 UhrArt: PressetermineOrt: wiiw, Seminarraum im Souterrain & ONLINERahlgasse 31060 WienÖsterreichURL: https://us06web.zoom.us/j/89924403923?pwd=Lc7ovuIeUO1YHRKbhBakozpuyJsBO9.1Anmeldung zur Pressekonferenz Registrieren Sie sich bitte hier (https://wiiw.ac.at/hybrid-pressekonferenz-herbstprognose-osteuropa-er-765.html)Pressekontakt:Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)Mag. Andreas KnappTelefon: +43 680 1342 785E-Mail: knapp@wiiw.ac.atOriginal-Content von: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148268/6369841