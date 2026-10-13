Moskau - Russland hat nach eigenen Angaben seit 2022 trotz der westlichen Sanktionen Öl und Gas im Wert von mehr als 320 Milliarden US-Dollar an europäische Länder verkauft. Allein in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres beliefen sich die Lieferungen auf gut 21 Milliarden Dollar. Seit 2022 habe Russland Energierohstoffe im Wert von insgesamt 320,7 Milliarden Dollar an die EU geliefert, sagte der für Energie zuständige russische Vize-Ministerpräsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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