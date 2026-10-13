DJ EUREX/Bund-Futures steigen kräftig
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen um 8.07 Uhr um 39 Ticks auf 121,35 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,42 Prozent und das -tief bei 121,02 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.360 Kontrakte. Der Buxl-Future gewinnt 70 Ticks auf 102,96 Prozent - der Bobl-Future 15 Ticks auf 112,79 Prozent.
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October 13, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)
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