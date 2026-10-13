Venture-Capital-Investoren wollen ihre Beteiligungen irgendwann mit Gewinn verkaufen. Aber nur für ausgesuchte Unternehmen ist ein IPO sinnvoll. Wann er die richtige Wahl ist, welche Unterschiede es zwischen Börsengängen in den USA, Europa und Deutschland gibt und worauf es bei einem erfolgreichen IPO ankommt, erläutert diesmal Matthias Kromayer von MIG Capital. Er hat bereits fünf Unternehmen an die Börse begleitet und sagt: "In den USA geht es viel mehr um die emotionale Ebene."
Diesmal sprechen die Hosts Holger Clemens Hinz, Leiter des Kapitalmarktgeschäfts der Quirin Privatbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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