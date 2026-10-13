Im September 2026 sind die Preise am Stromterminmarkt der EEX aufgrund der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten erneut gestiegen. Die Preissteigerungen erstrecken sich nun auch über den mittelfristigen Lieferzeiträume, sodass sich das durchschnittliche Terminmarktniveau für die Bewertung von PPAs weiter erhöht hat. Für längerfristige Stromlieferverträge, welche für die Finanzierung von förderfreien Projekten benötigt werden, ergibt sich damit ebenfalls ein höheres Preisniveau als noch zu Beginn des Sommers. Die von uns für September 2026 berechneten generischen Preise für einen zehnjährigen Photovoltaik-PPA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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