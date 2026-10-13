Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen konnte sich seit dem Kurseinbruch zu Jahresbeginn nicht nachhaltig erholen. Seit April bewegt sie sich überwiegend um die Marke von 1,40 €. Am Dienstag notiert sie aktuell bei 1,38 €. Hier stellt sich die Frage: Bleibt es bei der Seitwärtsbewegung oder zeichnet sich eine Trendwende ab? Positives Momentum ist verloren gegangen In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres gehörte die Aktie zu den stärksten Nebenwerten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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