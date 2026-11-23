An den Märkten herrscht derzeit höchste Nervosität, denn nach dem KI-Hype ist nun große Ernüchterung spürbar. Es fragen sich viele, ob nun ein riesiger Börsencrash droht, denn weder die Nvidia-Zahlen noch der Anthropic-Börsengang konnten die Kurse dauerhaft beruhigen - eher ganz im Gegenteil. Wir schauen uns 3 Aktien genauer an, denn gerade in diesem unruhigen Umfeld treffen bei Heidelberger Druck schwächere Margen, ein negativer freier Cashflow und gegensätzliche Hedgefonds-Wetten aufeinander. Bei Siemens Energy prallen Rekordaufträge und Umbau-Fantasie auf schwankende KI-Stimmung. Zum Schluss wartet mit dynaCERT ein kleinerer Cleantech-Wert, der nach einer harten Korrektur an einer charttechnischen Unterstützung steht und mit HydraGEN sowie HydraLytica seinen Vertrieb ausbaut. Wo liegen jetzt die Chancen dieser 3 Werte?

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