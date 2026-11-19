Immer wieder wird am Jahresende die Zukunft errechnet. Konkret sind es die großen Analyseteams der Banken, die aufs kommende Börsenjahr vorausblicken. Dieses Jahr ist uns besonders die Projektion von Morgan Stanley ins Auge gefallen. Die Experten der Investmentbank rechnen selbst mit einem äußerst volatilen Börsenjahr. So liegen dort allein beim S&P 500 zwischen dem Bären- und dem Bullenszenario 4.000 Punkte Unterschied. Noch größer sind die Differenzen bei den Prognosen für Öl und Gold. Generell rechnen die MS-Analysten damit, dass uns ein extrem volatiles Börsenjahr bevorsteht. Man könnte aber auch sagen, dass bei so großen Unterschieden die Analysten sich nicht getraut haben, sich festzulegen. Denn klar ist: Auch sie haben keine Glaskugel!

Enthaltene Werte: CA26780A1084,CA0084741085,DE0005140008

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