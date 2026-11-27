Wasserstoff kommt auf die Straße, aber nur in kleinen Schritten. Am 19. November wurde im kalifornischen Vernon eine Anlage in Betrieb genommen, die täglich 2,1 Tonnen Wasserstoff erzeugt und mehr als 50 schwere Lastwagen am Tag betanken soll. Diesel kostete laut ADAC am 11. November im Schnitt 2,217 EUR je Liter. Es wird dauern, bis Wasserstoff den Diesel in Rente schickt. Bis dahin brauchen Flottenbetreiber Alternativen wie Nachrüstlösungen für vorhandene Dieselmotoren, die den Emissionsausstoß senken. Elektro-LKWs sind derzeit noch keine Lösung für die Langstrecke und die Brennstoffzellenfahrzeuge werden für Kunden nur in kleiner Stückzahl produziert. Wir sehen uns daher Plug Power, dynaCERT und Daimler Truck genauer an.

Enthaltene Werte: CA26780A1084,US72919P2020,DE000DTR0013

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