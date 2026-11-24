Europas Lkw-Wende kommt langsamer voran als geplant. Laut Herstellerverband ACEA erreichten emissionsfreie Lkw über 16 t von Januar bis September 2026 nur 2,5 % der EU-Neuzulassungen; über alle Lkw ab 3,5 t entfielen 91,7 % auf Diesel. Brüssel verlangt dagegen, dass neue schwere Lkw bis 2030 rund 45 % weniger CO2 ausstoßen als 2019. Was also tun mit den Millionen Diesel-Lkw, die noch jahrelang fahren werden? Daimler Truck verdient gut und fordert mehr Zeit, Nel füllt seine Auftragsbücher - und dynaCERT setzt bei der bestehenden Flotte an.
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