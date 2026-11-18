Rutscht die Aktie von Plug Power unter 1 USD? Es sieht jedenfalls danach aus, dass der Horror beim ehemaligen Wasserstoffliebling nicht zu Ende ist. Die jüngsten Quartalszahlen haben nicht für positive Impulse gesorgt. Gleichzeitig liegt die Bewertung weiterhin über 1 Mrd. USD. Bei dynaCERT sollen in den kommenden Monaten aus Pilotprojekten Großaufträge werden. Das deutsche Management zeigt sich optimistisch und verweist auf die Rentabilität seiner Technologie für Kunden. Das Unternehmen will den Verbrauch und die Emissionen bestehender Dieselmotoren senken. Verbio hat sein Quartals-EBITDA kräftig gesteigert. Analysten erwarten weiter steigende Margen und raten zum Kauf der Aktie.

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